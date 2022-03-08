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Белодед – о нападении россии: «Пришел монстр, который разрушил все»

Многим приходится покидать свои дома и жить в бомбоубежищах
Дзюдо
08 марта 16:37
Белодед – о нападении россии: «Пришел монстр, который разрушил все»
Фото: НОК Украины

Титулованная дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram высказалась о том, что за собой повлекло нападение россии:

Вот так сейчас живет большая часть Украины. У людей были теплые дома, жили себе спокойно… А потом пришел монстр, разрушил все, просто все.

Напомним, что еще один украинский чемпион Денис Беринчик (16-0, 9 KO) взял в руки оружие.

Олег Шумейко-младший
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