Белодед: «Оккупанты убивают украинских детей!»
Белодед – о нападении россии: «Пришел монстр, который разрушил все»
Многим приходится покидать свои дома и жить в бомбоубежищах
08 марта 16:37
Фото: НОК Украины
Титулованная дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram высказалась о том, что за собой повлекло нападение россии:
Вот так сейчас живет большая часть Украины. У людей были теплые дома, жили себе спокойно… А потом пришел монстр, разрушил все, просто все.
Напомним, что еще один украинский чемпион Денис Беринчик (16-0, 9 KO) взял в руки оружие.
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