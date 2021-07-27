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Белодед – о поражении в полуфинале Олимпиады: «Впервые в жизни, когда я действительно не знаю, что пошло не так»

Украинка прокомментировала поединок с японкой Тонаки
Olympics Токио-2020
27 июля 21:00
Белодед – о поражении в полуфинале Олимпиады: «Впервые в жизни, когда я действительно не знаю, что пошло не так»
Дарья Белодед / фото - rbc.ua

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед прокомментировала поражение в полуфинале Олимпиады-2020 от японки Фуны Тонаки.

«Впервые в моей жизни, когда я действительно не знаю, что пошло не так. Все было идеально, все было хорошо, я была настроена психологически, физически я была готова, у меня не было сомнений. 

Даже когда было очень тяжело, когда уже несколько минут был golden score, я все равно была уверена, что могу выиграть. Не знаю, почему так сложилось. Наверное, сверху было виднее, что так нужно. Я не могу ответить, почему так сложилось. 

Конечно, у меня была ошибка, но были ошибки и раньше, были ошибки и на ЧМ, но все складывалось лучше. Фортуна была на моей стороне. Сейчас немного все поменялось. Так должно было быть».

Дарья Белодед объяснила свое высказывание о том, что после Олимпиады возьмет паузу от тренировок.


Источник: ua.tribuna.com Рене Тер Велде
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Дарья Белодед

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