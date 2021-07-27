Белодед – о поражении в полуфинале Олимпиады: «Впервые в жизни, когда я действительно не знаю, что пошло не так»

Дарья Белодед / фото - rbc.ua

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед прокомментировала поражение в полуфинале Олимпиады-2020 от японки Фуны Тонаки.

Даже когда было очень тяжело, когда уже несколько минут был golden score, я все равно была уверена, что могу выиграть. Не знаю, почему так сложилось. Наверное, сверху было виднее, что так нужно. Я не могу ответить, почему так сложилось.

Конечно, у меня была ошибка, но были ошибки и раньше, были ошибки и на ЧМ, но все складывалось лучше. Фортуна была на моей стороне. Сейчас немного все поменялось. Так должно было быть».