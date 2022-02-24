Белодед: «Я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз»
Белодед: «Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить»
Титулованная дзюдоистка – о начале военных действий на территории Украины
08:49
Дарья Белодед / Фото - narodna-pravda.uaБронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед в Instagram отреагировала на начало широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.
«Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну. Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что это может быть. Зачем? Зачем разрушать жизнь людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить».
24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции в Донбассе».
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