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Белодед: «Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить»

Титулованная дзюдоистка – о начале военных действий на территории Украины
Дзюдо
08:49
Белодед: «Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить»
Дарья Белодед / Фото - narodna-pravda.ua
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед в Instagram отреагировала на начало широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.

«Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну. Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что это может быть. Зачем? Зачем разрушать жизнь людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить».




24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции в Донбассе».
Владимир Кириченко
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