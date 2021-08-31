Белодед: «В Украине слабый уровень дзюдо»

Дарья Белодед / Фото: Укринформ

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Белодед рассказала о своей подготовке к прошедшему турниру.



Потому что в Украине уровень дзюдо слабый, а мне нужны были люди, хотя бы близкие к моему уровню. Приходилось спарринговаться с теми, кто слабее. К счастью, была возможность делать сборы физической и технической подготовки.

Тренировки происходили где-то девять-десять раз в неделю по 2-2,5 часа каждая. Было еще плавание дважды в неделю по 45-60 минут и сауна два раза.

Раньше полночи я не ложилась никогда, бывало и позже. Единственное, что обязательно должно быть в моем режиме, — дневной сон, час-два перед тренировкой.

Это восстанавливает, дает энергию, я даже в отпуске привыкла днем спать. Воскресенье – единственный день отдыха был.

Я всегда очень бережно к себе относилась из-за спорта. Даже если не брать пандемию, я всегда боялась выпить что-то холодное, боялась зимой пойти в кинотеатр, чтобы в сезон вирусов не контактировать с людьми, не подвергнуть свой организм каким-то заболеваниям и не пропустить соревнования.

Поэтому я всегда в свой выходной старалась окружать себя только семьей. Мы либо ходили в какой-то ресторан вкусно поесть, потому что воскресенье – единственный день, когда я могла себе что-нибудь вкусненькое позволить. Или же шли в парк или на набережную. Я даже друзьям мало времени уделяла».