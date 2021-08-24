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Белодед вместе с Беленюком посетили военный парад ко Дню независимости Украины

Дарья и Жан получили проход в VIP-места
Дзюдо
13:50
Белодед вместе с Беленюком посетили военный парад ко Дню независимости Украины
Дарья Белодед / Фото: Инстаграм

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Белодед посетила торжественные мероприятия в Киеве, приуроченные ко Дню независимости Украины. Об этом девушка сообщила в Instagram.

Вместе с Белодед пришел золотой медалист Токио-2020 в греко-римской борьбе и нардеп Жан Беленюк.

Напомним, на торжествах ко Дню независимости президент НОК Сергей Бубка был награжден Орденом Свободы.

Карен Агабекян
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Дарья Белодед

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