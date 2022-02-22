Белодед похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье
Белодед: «Я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз»
Титулованная дзюдоистка – о вторжении России на территорию Украины
18:38
Дарья Белодед / Фото - Getty ImagesБронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед в Instagram отреагировала на признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых «ЛНР» и «ДНР».
«Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина. И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз».
Ранее бронзовый призер Лондона-2012 Ольга Саладуха призвала международные спортивные федерации осудить российскую агрессию по отношению к Украине.