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Белодед: «Я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз»

Титулованная дзюдоистка – о вторжении России на территорию Украины
Дзюдо
18:38
Белодед: «Я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз»
Дарья Белодед / Фото - Getty Images
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед в Instagram отреагировала на признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина. И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз».




Ранее бронзовый призер Лондона-2012 Ольга Саладуха призвала международные спортивные федерации осудить российскую агрессию по отношению к Украине.
Владимир Кириченко
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