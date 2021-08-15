Белодед: «Я не буду сразу рваться в бой, буду постепенно возвращаться»

Дарья Белодед / фото - Reuters

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в интервью YouTube-каналу INTERSPORT Украина рассказала, как долго планирует отдыхать после завоевания бронзы на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония).

Это будет постепенно, я не буду сразу рваться в бой, как это было много лет. Постепенно в удовольствие. Конечно, надо так хорошо отдохнуть, чтобы не сильно захотелось бороться. Хочу это чувство получить.

В детстве мне родители давали месяц отдыха, три недели, а последнюю неделю я уже не могла дождаться, для меня это пытка была, хотела вернуться в зал.

Думаю, сейчас пройдет время, я очень соскучусь по этому. У меня еще больше будет сил, энергии, чтобы направлять в правильное русло».