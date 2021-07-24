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Дарья Белодед завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио

Украинка в поединке за бронзу победила представительницу Израиля
Olympics Токио-2020
12:55
Дарья Белодед завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио Тема дня
Фото: Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории до 48 кг украинка благодаря вазари одержала победу над представительницей Израиля Широй Ишони.

В полуфинале Дарья Белодед проиграла японке Фуне Тонаки, которая провела прием в дополнительное время.

Это первая награда украинцев в Токио. Ранее стрелок Павел Коростылев был близок к медали, но занял четвертое место.

Рене Тер Велде
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Теги

Дарья Белодед

Комментарии 1

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24 июля 2021г. 13:01
Молодчинка! Пусть не расстраивается. Бронза - это тоже хороший результат!
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