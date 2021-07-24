Дарья Белодед завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио

Украинка в поединке за бронзу победила представительницу Израиля



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Фото: Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории до 48 кг украинка благодаря вазари одержала победу над представительницей Израиля Широй Ишони.

В полуфинале Дарья Белодед проиграла японке Фуне Тонаки, которая провела прием в дополнительное время.

Это первая награда украинцев в Токио. Ранее стрелок Павел Коростылев был близок к медали, но занял четвертое место.