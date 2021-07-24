Белодед продолжила свою серию без побед на турнирах
Дарья Белодед завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио
Украинка в поединке за бронзу победила представительницу Израиля
12:55
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Фото: Getty Images
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.
В поединке за третье место в весовой категории до 48 кг украинка благодаря вазари одержала победу над представительницей Израиля Широй Ишони.
В полуфинале Дарья Белодед проиграла японке Фуне Тонаки, которая провела прием в дополнительное время.
Это первая награда украинцев в Токио. Ранее стрелок Павел Коростылев был близок к медали, но занял четвертое место.