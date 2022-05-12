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Богдан Ядов: «Мрія мого дитинства – потрапити на Олімпіаду»

Інтерв’ю новоспеченого чемпіона Європи з дзюдо
Дзюдо
15:55
Богдан Ядов: «Мрія мого дитинства – потрапити на Олімпіаду»
Богдан Ядов/Фото: IJF

29-е квітня 2022 року стало знаковою датою для українського дзюдо. Богдан Ядов виборов золото європейської першості в категорії до 66 кг.

- Перемога була особливою, тому що я усвідомлював, що наразі найголовніше – перемога нашої країни у війні, і я дуже хотів у такий важкий час підняти прапор України, та щоб наш гімн почули у всьому світі! Думав про те, щоб своїм успіхом на татамі покращити настрій людям та показати, що Україна потужна в усіх напрямках!

- Я запам’ятаю цей день на все життя. Це моя перша нагорода з дорослого чемпіонату Європи і одразу золото.

- 22-го лютого ми прилетіли на збір до Іспанії й розпочали перший етап підготовки до чемпіонату Європи, але 24-го лютого росія напала на нашу Батьківщину… Перші години я просто не міг повірити, в мене в Києві залишилась вагітна дружина, я безмежно вдячний своїм батькам, вони відразу приїхали до Києва та забрали її до Кривогу Рогу. Звісно тренуватися було неможливо, але через декілька днів нас зібрав головний тренер Віталій Вікторович Дуброва і сказав, що ми можемо виступати і продовжити підготовку. Також він зауважив, що хто залишається, має тренуватися на тисячу відсотків – ми мусимо перемагати та прославляти Україну!

- Далі розпочинається олімпійській відбір, мрія мого дитинства – потрапити на Олімпіаду і я продовжую йти до неї! Звичайно, зараз я найбільше бажаю, щоб в нашій країні знову запанував мир, щоб люди повернулися додому. В мене у вересні має народитися дитина, я мрію, що вона не побачить всього цього жахіття.

- Я впевнений, що добро точно сильніше, а отже, Україна переможе!

Источник: НОК Украины
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