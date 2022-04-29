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Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы

Украинка уступила француженке Гнето
Дзюдо
16:33
Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
Фото: НОК Украины

Бронзовая призерша Токио-2020 Дарья Белодед на чемпионате Европы-2022 впервые выступала в новой весовой категории – до 57 кг.

Украинка в первом раунде победила ippon нидерландку Плеуну Корнелис, а во втором круге уступила победительнице континентального первенства в 2017-м году француженке Присцилле Ньето.

Напомним, что главный тренер сборной Украины сомневался, стоит ли выступать Белодед на ЧЕ.

Олег Шумейко-младший
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