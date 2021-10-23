Не оставляет шансов соперницам даже на тренировке. Белодед готовится к возвращению в дзюдо
Дуброва: «Белодед готова тренироваться и побеждать!»
В этом сезоне украинка выступать не будет
22 октября 21:04
Виталий Дуброва / Фото: Facebook тренера
Тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал, что двукратная чемпионка мира Дарья Белодед уже вернулась к тренировкам и готовится к выступлениям на турнирах в следующем году:
«У Даши все хорошо, она начала тренировки с хорошим настроением, в хорошем расположении духа. Она готова тренироваться и побеждать! В этом году Белодед бороться не будет, а будет только тренироваться. Соревновательный сезон она начнет в следующем году».
После Олимпийских игр Белодед объявил о решении приостановить карьеру. В дзюдо 21-летняя спортсменка вернется уже в новой весовой категории.
Комментарии 1
НЕ БЕлодЕд, а БИлодИд.
Ну сколько можно...
Это все равно кака американца с фамилией Black вы бы называли Черный...