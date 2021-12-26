Дуброва – о количестве лицензий на Олимпиаду-2024: «Надеемся, что больше, чем в Токио»

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Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва поделился планами на олимпийский цикл:



В тех весовых категориях, где нет явных лидеров, ведется работа. Будем усилено работать в селекционном плане, давать больше шансов новым спортсменам так, чтобы за первый послеолимпийский год (2022-й) можно было выделить 1-2 дзюдоистов, которые бы целенаправленно готовились к олимпийскому отбору. Дадим больше международных сборов, дадим больше возможностей набираться соревновательного опыта. Будем действовать по такому плану.

В сравнении с предыдущим олимпийским годом наш тренировочный процесс практически не изменится. Уже с мая начинается олимпийский отбор, то есть, перерыв у нас не большой, по сути. Короткое межсезонье. Даже не очень хватает времени, чтобы залечить травмы. В первый год все-таки у нас будет чуть больше базовых тренировочных сборов, как для технической подготовки, так и для ОФП. Будем стараться заложить такую базу, с которой можно уже будет стартовать во вторую половину 2022 года и дальше – в 2023-й. Там уже начнется более жестокая борьба за олимпийские лицензии.