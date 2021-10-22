«Я проиграл, приехал сюда и – ты никому не нужен». Георгий Зантарая так и не взял медаль Олимпиады
Дуброва: «Вряд ли мы увидим Зантараю в Париже в качестве спортсмена»
Похоже, титулованный украинский дзюдоист так и останется без олимпийской медали
22 октября 19:28
Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва ответил на вопрос, выступит ли 33-летний Георгий Зантарая на Олимпийских играх-2024 в Париже.
«Давайте будем реалистами, вряд ли мы увидим Зантараю в Париже в качестве спортсмена, возможно, в качестве тренера или функционера нашей Федерации».
Олимпийская медаль – единственная награда, которой не хватает в списке достижений Зантараи.
Ранее Дуброва оцени выступление украинских дзюдоистов на Олимпийских играх-2020 в Токио.
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