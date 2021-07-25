Дуброва – о поражении Зантарая: «Жаль, что не удалось закончить спортивную карьеру на хорошей ноте»

Тренер сборной Украины разочарован выступлением Георгия

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва не скрывал эмоций после поражения Георгия Зантарая в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио-2020.

Дуброва со слезами отчаяния на глазах заявил, что, вероятней всего, эти Игры были последними в карьере титулованного дзюдоиста. Слова наставника приводит пресс-служба НОК Украины:

«Соперник был по силам. Такая досадная техническая ошибка, которая привела ко второму шидо, немного сломала рисунок схватки Георгия. Он пропустил бросок и отыграться не хватило времени. Я понимаю его разочарование, скорее всего, это последние такие крупные соревнования Георгия. Трудно это все. Зантарая – легендарный спортсмен, но с олимпиадами не сложилось. Он борец. Столько медалей получил, более 20 лет выступает на высоком уровне, настоящая легенда дзюдо, жаль, что не удалось закончить спортивную карьеру на хорошей ноте».

33-летний Зантарая имеет в своем активе всевозможные награды чемпионатов мира и Европы, кроме медали Олимпийских игр.

Ранее Дуброва прокомментировал выступление Дарьи Белодед.