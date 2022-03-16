IJF отстранила россиян и белорусов от соревнований

Орков продолжают изолировать от цивилизованного мира

Фото: IJF

Международная федерация дзюдо на своем официальном сайте сообщила об отстранении Федераций дзюдо россии и беларуси от международных соревнований под эгидой IJF и EJU.



Так, ни один россиянин или белорус с 14 марта не имеет права выступать в интернациональных турнирах.

Напомним, что титулованный украинский дзюдоист Георгий Зантарая с оружием готовится встречать российских оккупантов.