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IJF отстранила россиян и белорусов от соревнований
Орков продолжают изолировать от цивилизованного мира
16 марта 10:53
Фото: IJF
Международная федерация дзюдо на своем официальном сайте сообщила об отстранении Федераций дзюдо россии и беларуси от международных соревнований под эгидой IJF и EJU.
Так, ни один россиянин или белорус с 14 марта не имеет права выступать в интернациональных турнирах.
Напомним, что титулованный украинский дзюдоист Георгий Зантарая с оружием готовится встречать российских оккупантов.
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