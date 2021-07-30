Хаммо сразится с россиянином за бронзу Олимпийских игр

Последний представитель Украины в дзюдо может принести еще одну медаль

Олтибоев и Хаммо / Фото: Getty Images

Дзюдоист Яков Хаммо завоевал первую победу в утешительных схватках и сразится за бронзу Олимпиады-2020.



Украинец, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, с оценкой «Ваза-ари» выиграл поединок за путевку в бронзовый финал Игр у узбекистанца Бехмурода Олтибоева.

В схватке за медаль Токио-2020 Якову будет противостоять представитель ОКР (Россия) Тамерлан Башаев.

Напомним, что Хаммо остался последним представителем Украины на Олимпиаде в дзюдо.