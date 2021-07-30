Хаммо уступил в четвертьфинале Олимпиады-2020 и выступит в утешительных схватках
Хаммо сразится с россиянином за бронзу Олимпийских игр
Последний представитель Украины в дзюдо может принести еще одну медаль
11:45
Олтибоев и Хаммо / Фото: Getty Images
Дзюдоист Яков Хаммо завоевал первую победу в утешительных схватках и сразится за бронзу Олимпиады-2020.
Украинец, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, с оценкой «Ваза-ари» выиграл поединок за путевку в бронзовый финал Игр у узбекистанца Бехмурода Олтибоева.
В схватке за медаль Токио-2020 Якову будет противостоять представитель ОКР (Россия) Тамерлан Башаев.
Напомним, что Хаммо остался последним представителем Украины на Олимпиаде в дзюдо.