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Кривчач и Манукян уступили в бронзовых финалах чемпионата Европы
Во второй день континентального первенства новых медаль у Украины не появилось
21:01
Сергей Кривчач / Фото: EJU
Второй день чемпионата Европы по дзюдо не принес сборной Украины медалей.
В весовой категории до 81 кг сразу два украинцы могли пополнить копилку национальной команды наградами. Сергей Кривчач и Геворг Манукян с первых мест вышли из групп, но после трех поражений уступили в последующих двух схватках.
Кривчач в бронзовом финале проиграл бельгийцу Сами Чоучи, а Манукян – венгру Аттиле Унгвару.
Напомним, что в первый день Богдан Ядов завоевал золото континентального первенства.
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