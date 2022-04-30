Кривчач и Манукян уступили в бронзовых финалах чемпионата Европы

Во второй день континентального первенства новых медаль у Украины не появилось

Сергей Кривчач / Фото: EJU

Второй день чемпионата Европы по дзюдо не принес сборной Украины медалей.



В весовой категории до 81 кг сразу два украинцы могли пополнить копилку национальной команды наградами. Сергей Кривчач и Геворг Манукян с первых мест вышли из групп, но после трех поражений уступили в последующих двух схватках.

Кривчач в бронзовом финале проиграл бельгийцу Сами Чоучи, а Манукян – венгру Аттиле Унгвару.

Напомним, что в первый день Богдан Ядов завоевал золото континентального первенства.