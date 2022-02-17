«Очень хотелось бороться, но у меня не было шанса». Как украинская дзюдоистка провела неделю на карантине в Португалии
Лесюк стал чемпионом этапа серии турниров «Большого шлема»
Украинец в финале соревнований в Тель-Авиве одержал победу иппоном
17 февраля 20:22
Артем Лесюк / Фото - НОКУкраинский дзюдоист Артем Лесюк выиграл золотую медаль на этапе турнира «Большого шлема», который завершился в Тель-Авиве (Израиль).
Лесюк в финале в весовой категории до 60 кг одержал победу иппоном над казахстанцем Бауыржаном Нарбаевым.
Отметим, что в ноябре 2021 года Лесюк стал триумфатором австрийской Бундеслиги.
Ранее украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзовую медаль турнира серии Grand Prix в Португалии.
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