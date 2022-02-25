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Лесюк: «Загнать людей в убежища, разлучить мужчин с семьями – это по-вашему «Русский мир»

Дзюдоист пожелал каждому, кто верит в такую помощь, прочувствовал это на своей шкуре
Дзюдо
13:53
Лесюк: «Загнать людей в убежища, разлучить мужчин с семьями – это по-вашему «Русский мир»
Фото: IJF

Дзюдоист сборной Украины Артем Лесюк в своем Instagram высказался о текущих событиях в Украине на фоне вторжения российской армии:

Пишу на языке понятном для тех кто верит, что это помощь «Русский мир»…
Это по вашему «Русский мир»!?
Кто вам вообще сказал, что он нам нужен! Кто вам сказал, что нам нужна ваша помощь или то, что нас нужно спасать!
Загнать людей в подвалы и убежища, заставить бросить свои дома, разлучить мужчин со своими семьями и детьми — это похоже на спасение?
Тот кто считает, что помогает нам, желаю, что бы вы познали эту руку помощи, что бы ваши семьи и ваши страны ощутили на себе. Этот ваш «Русский мир».
Это все не останется безнаказанным и каждый кто к этому причастен, получит по заслугам. А своей стране и нашей армии, я желаю сил и терпения, ведь мы сильная и независимая страна, которая сама вправе решать как нам жить на Нашей суверенной земле, мы сможем это преодолеть и наказать тех кто решил, что он вправе решать за других!
СЛАВА УКРАЇНІ.

Анжелика Терлюга считает, что мировым государством не стоит пугать Россию санкциями, а требуется переходить к реальным действиям.

Олег Шумейко-младший
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