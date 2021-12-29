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Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»

Первый призер Украины по дзюдо на Олимпийских играх – о ситуации со спортом в Украине
Дзюдо
17:39
Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»
Руслан Машуренко / фото - Azerisport

Первый призер Украины по дзюдо на Олимпийских играх Руслан Машуренко рассказал о развитии его вида спорта в Украине, а также о главных проблемах связанных с этим.

Вы часто приезжаете на детские турниры как известный спортсмен, пример которого мотивирует юных дзюдоистов?

Я счастлив, если мой пример мотивирует, и я рад встрече, как с маленькими спортсменами, так и с друзьями, с коллегами, с организаторами разных турниров, и, в частности, Кубка Федерации дзюдо Одесской области, но главная причина того, что я тогда был в Одессе – это мои дети Богдан и Арина, которые участвовали в соревнованиях. Они тоже любят дзюдо и занимаются им. И я рад, что сейчас имею время, чтобы часто бывать с ними на соревнованиях и ездить по разным городам.

Вы их тренируете?

Нет-нет, у них есть тренер, а я – родитель. Родитель – это важнейший человек в воспитании спортсмена (смеется), а об этом, к сожалению, мало говорят и не всегда считаются.

Как ваши успехи?

В детском дзюдо не бывает проигравших: есть те, кто получили медали, и те, кто получил бесценный опыт. Мы ездим, много соревнуемся, видим соперников из разных городов Украины, из-за рубежа (в Одессу, например, приезжает много иностранных спортсменов). Через некоторое время ребята, которые пройдут через горнило спорта и останутся в нем – это будущие соперники за лидерство в Украине, в Европе, в мире. Это интересный путь спортивного становления.

Но есть вещи, которые искренне угнетают – это дикая изматывающая неорганизованность, в которой задыхается детско-юношеское дзюдо в нашей стране. Я езжу по разным соревнованиям, которые давно и с искренним отношением к делу, проводят организаторы (как правило, это люди, которые давно живут дзюдо, иначе зачем им такая головная боль как детские турниры), но я вижу как нашему детскому спорту тотально не хватает давно доступных всему миру знаний и навыков в проведении мероприятий. Я как раз не имею ввиду Одессу, где на данном турнире достаточно прилагают усилий, где много ковров, электронных носителей, и уже девятнадцать лет наблюдается желание и самоотдача соответствовать современным требованиям.

Но обычный детский турнир по дзюдо для детей и их родителей – это изматывающая пытка. Я искренне аплодирую родителям, которые свои священные два выходных проводят с детьми на соревнованиях в полной дезориентации, когда и как это все закончится, и, не теряя энтузиазма, продолжают поощрять занятия ребенка нашим видом спорта, инвестировать в это силы, средства, время. И это при такой конкуренции – ведь сегодня дети имеют возможность развиваться в очень разных направлениях!

Вы имеете ввиду неорганизованность процесса в детском спорте?

Каждый, кто хоть раз побывал на соревнованиях от начала до конца, хорошо знает, что я имею ввиду. К моменту начала соревнований съезжаются все дети, их родители (а часто это бабушки и дедушки) и тренеры. Часто никто не знает, когда он выйдет на ковер. Поверьте, что ребенок порой просиживает по 4-5 часов еще до первой схватки! Он устает, он страдает, мается, перегорает, у него рассеивается внимание. О какой концентрации в ходе борьбы может идти речь, если он уже дремал на трибунах, на корточках, на родителях?!

Вокруг – хаос. Судьи часто вынуждены останавливать поединки, потому что вокруг ковров происходит дикая миграция людей, которые пытаются что-то узнать друг у друга. И это еще и в период, когда весь мир борется с ковидом. На всех соревнованиях ситуация примерно похожая и она нуждается в отношении специалистов. Все велосипеды давно изобретены! Мир давно разработал систему ивент-менеджмента, спортивного менеджмента, давно доступны компьютерные программы и приложения, которые разложат вам любое количество участников по категориям и коврам. Этим надо заниматься. Надо чтобы специалисты, уполномоченные люди, вышли из своих кабинетов и внедрили знания, навыки, программы в нормальную спортивную жизнь страны.

Но почему-то функционеры федерации дзюдо Украины, отвечающие за развитие турниров, находятся далеко от реальных залов, где борются дети. Тренеров, судей и организаторов на местах можно понять. Они давно привыкли, это их жизнь, они адаптировались и так живут и работают из соревнований к соревнованиям, они – в «лодке». А дети и их родители – реальные заложники. Они посвящают себя дзюдо, а оказываются заложниками сложившейся ситуации. И это наказуемо, потому что мы теряем людей, которые могли бы жить этим видом спорта.

Вы считаете, что это, в первую очередь, недоработка функционеров?

Конечно, в каждой стране есть федерация каждого вида спорта, которая берет на себя ответственность за развитие этого вида спорта по всем направлениям. Детско-юношеский спорт – это обязательное, всегда приоритетное направление в развитии спорта. И это не общие слова, а вполне четкие опции. Есть нормы, положения, программы развития, инновации, которые должны системно внедряться и системно контролироваться. Это обычные обязанности функционеров Федерации от профильных вице-президентов до специалистов соответствующих отделов, которые отвечают за развитие детского, юношеского и массового дзюдо.

Я где-то слышал глупость, что, дескать, эти все детские турниры – это не официальные турниры для Федерации дзюдо Украины, поэтому ими и не занимаются. Подождите, в Украине не так много соревнований, которые проведены не раз и не два, а которые из года в год собирают лучших детских тренеров, их воспитанников, где интересная конкуренция, где из активного ребенка начинает создаваться будущий спортсмен. Кроме того, эти турниры не имеют права проходить и не проходят без ведома Федерации. Федерация требует согласований, получает информацию, вывешивает ее на своем сайте, благодаря чему и «показывает» работу, вот дескать, кокой богатый календарь и сколько турниров проводится! Но внутрь регламентов и на сами соревнования никто не заглядывает. А именно эти турниры, постоянные, традиционные, наша «кузница дзюдо», остро нуждаются в поддержке, в соблюдении норм, в создании комфорта детям.

Через 10 лет, когда значительная часть этих детей по тем или иным причинам уйдет из спорта во взрослую жизнь, и от поколения останется пять или десять дзюдоистов на всю страну, то те ребята как раз уже многое стерпят, потому что они сами выбрали свою судьбу, они уже взрослые и мотивированные. А детей мучить многочасовым ожиданием, неизвестностью, неправильным питанием (ведь они ждут схватки часами: покушал перед поединком – плохо, не покушал – тоже плохо), испорченными выходными – не нужно. Тем более в наше время, когда конкуренция огромна, когда самбо, муэй-тай и кикбоксинг идут в олимпийскую семью, а тут ведь вопрос не только в конкурентной привлекательности, а в том, что они, чтобы попасть на Олимпиаду, проделали огромную работу, дисциплинировались, усовершенствовались. Например, в гендерном вопросе. А у нас в некоторых турнирах даже факт участия девочек в регламенте не прописан! Хочу поехать с дочерью на турнир, а принять участия в нем не можем. Это не просто плохо и грустно, это колоссальная проблема, которая может вылиться в более глобальные проблемы.

Скажем прямо, разговор с вами обычно происходит в более позитивном ключе, а сегодня какое-то упадническое настроение…

Нет, у меня его нет. Я скажу, что сейчас очень много хорошего наметилось в нашем борцовском хозяйстве. Я и слышу, и вижу, как украинское дзюдо становится лучше во многих компонентах. Но там, где продолжают работать варварские, какие-то доисторические методы по отношению к детям, при «работающих» функционерах, которые за это отвечают своими должностями, зарплатами и статусом, там нужно требовать перемен. 

Напомним, дзюдостка Дарья Белодед попала в десятку лучших спортсменов Украины в 2021 году.

Источник: Одесса Спорт Михаил Рыбак
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Сборная Украины (дзюдо) Руслан Машуренко

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