Хаммо сразится с россиянином за бронзу Олимпийских игр
Медаль могла быть наша. Бывшая Украинка завоевала бронзу на ОИ-2020
Награда пойдет в копилку Азербайджана
12:45
Ирина Киндзерская в бронзовом финале / фото - Getty Images
Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская, которая выступает под флагом Азербайджана, завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, Япония.
В схватке за третье место в весовой категории свыше 78 килограмм Ирина одолела китаянку Сю Шиян иппоном. Отметим, что подготовку к Олимпиаде Киндзерская провела в Киеве.
Напомним, первую медаль для Украины из Японии привезла Дарья Белодед.