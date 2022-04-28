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«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною

Континентальна першість пройде з 29 квітня по 1 травня в Болгарії
Дзюдо
17:31
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Фото: НОК Украины

Головний тренер збірної України Віталій Дуброва в інтерв'ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги» розповів, як війна на Батьківщині вплинула на команду та підготовку до чемпіонату Європи-2022, який пройде в Софії, Болгарія, з 29 квітня по 1 травня:

22 лютого ми виїхали до Іспанії на тренувальний збір. Це був запланований збір загальнофізичної підготовки, але, на жаль, 24 лютого розпочалася агресія Росії, тож в Іспанії нам не вдалося нормально потренуватися, оскільки всі наші думки були в Україні. Ми не розуміли як бути – повертатися-не повертатися, тобто повноцінних тренувань не було.

Але була підтримка і федерації нашої, і Мінмолодьспорту, і було прийнято рішення, щоб спортсмени залишалися в Європі та готувалися до континентальної першості. І вже після, наступні збори були більш продуктивні – ми тренувалиця в Чехії, Туреччині, Угорщині. По два тижні були. Це були місцеві федерації. В Австрії частина команди була. Ці федерації нам надавали необхідні умови, ми ні за що не платили. Це була велика допомога. Тож хочеться їм подякувати, подякувати керівництву нашої федерації – в першу чергу президенту Михайлу Кошляку, віцепрезиденту, і дякуючи їх авторитету можна сказати до нас таке відношення було. Всі нам допомагали, забезпечували умови. І вже останній етап ми проводимо в Болгарії.

Сподіваюсь, що наші лідери в хорошій формі, настрій бойовий. Це стосується в першу чергу Якова Хамо, Артема Лисюка, Богдана Ядова, чекємо Дашу Білодід, вона повинна прилетіти з Іспанії. Вона з нами була в Угорщині. І насправді, рішення про її участь приймалося в останній момент, я вагався, але Даша сама виявила бажання виступати на ЧЄ.

Нагадаємо, що на турнірі Дар’я Білодід дебютує в новій ваговій категорії.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Дуброва Сборная Украины (дзюдо) Чемпионат Европы по дзюдо Дарья Белодед

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