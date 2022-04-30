«Новое сложное испытание для меня!» Первый комментарий Белодед после неудачи на ЧЕ

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Страсбур - ПСЖ 3:3 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Окончен
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 5:1 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Флорида Пантерс 0:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс 4:5 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 39) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Ньюкасл - Ливерпуль -:- Запланирован
19:30 Лидс - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Бохум -:- Запланирован
16:30 Майнц - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Специя - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эспаньол -:- Запланирован
19:30 Валенсия - Леванте -:- Запланирован
22:00 Атлетик - Атлетико -:- Запланирован
Футбол (11 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Челси -:- Запланирован
16:00 Тоттенхэм - Лестер -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Арсенал -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Труа - Лилль -:- Запланирован
16:00 Монако - Анже -:- Запланирован
18:05 Бордо - Ницца -:- Запланирован
21:45 Марсель - Лион -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Фиорентина -:- Запланирован
19:00 Удинезе - Интер -:- Запланирован
21:45 Рома - Болонья -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Мальорка -:- Запланирован
Сейчас в эфире
14:00
Телемагазин
13:45
Стронгмен. Лига Чемпионов

«Новое сложное испытание для меня!» Первый комментарий Белодед после неудачи на ЧЕ

Дзюдоистка вернулась на татами спустя 9 месяцев
Дзюдо
11:36
«Новое сложное испытание для меня!» Первый комментарий Белодед после неудачи на ЧЕ
Дарья Белодед

Бронзовая призерша Токио-2020 Дарья Белодед на чемпионате Европы-2022 впервые выступала в новой весовой категории – до 57 кг. Однако, уже вовтором круге украинка уступила француженке Присцилле Ньето. Белодед нашла в себе силы и прокомментировала свое не совсем удачное выступление:

«Новая весовая категория. Первые соревнования после Олимпийских игр. Плохой результат, я ненавижу проигрывать. Но шаг за шагом. Впереди много работы, новый трудный вызов для меня!
В сердце с Украиной.»


 
Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.

 

 

Источник: XSPORT
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Дарья Белодед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
Дзюдо
29 апреля 16:33
Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи
Эксклюзив
Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи
Дзюдо
28 апреля 19:40
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Эксклюзив
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Дзюдо
28 апреля 17:31
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
Дзюдо
27 апреля 10:19
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
Дзюдо
24 апреля 10:20
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
Дзюдо
23 апреля 22:25

Новости: Дзюдо

«Новое сложное испытание для меня!» Первый комментарий Белодед после неудачи на ЧЕ
«Новое сложное испытание для меня!» Первый комментарий Белодед после неудачи на ЧЕ
11:36
Первая медаль Украины! Ядов – чемпион Европы
Первая медаль Украины! Ядов – чемпион Европы
29 апреля 18:25
Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы
Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы
29 апреля 17:40
Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
29 апреля 16:33
Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи
Эксклюзив
Головний тренер збірної України сумнівався, чи варто брати Білодід на чемпіонат Європи
28 апреля 19:40
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Эксклюзив
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
28 апреля 17:31
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
9 месяцев спустя! Белодед возвращается на татами в новой весовой категории
27 апреля 10:19
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
24 апреля 10:20
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
«Тварі, ненавиджу всіх вас!» Білодід - рашистам після ракетного удару по Одесі
23 апреля 22:25
Все новости

Популярные новости

Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
5
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Фехтование
24 апреля 09:44
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
21
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
4
«Всего лишь раздутый средневес». Фьюри рассказал, как прошел бы его потенциальный поединок с Усиком
«Всего лишь раздутый средневес». Фьюри рассказал, как прошел бы его потенциальный поединок с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 апреля 21:01
1
Все новости