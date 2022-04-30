«Новое сложное испытание для меня!» Первый комментарий Белодед после неудачи на ЧЕ
Дзюдоистка вернулась на татами спустя 9 месяцев
11:36
Дарья Белодед
Бронзовая призерша Токио-2020 Дарья Белодед на чемпионате Европы-2022 впервые выступала в новой весовой категории – до 57 кг. Однако, уже вовтором круге украинка уступила француженке Присцилле Ньето. Белодед нашла в себе силы и прокомментировала свое не совсем удачное выступление:
Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.
«Новая весовая категория. Первые соревнования после Олимпийских игр. Плохой результат, я ненавижу проигрывать. Но шаг за шагом. Впереди много работы, новый трудный вызов для меня!
В сердце с Украиной.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.
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