«Очень хотелось бороться, но у меня не было шанса». Как украинская дзюдоистка провела неделю на карантине в Португалии

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина против России. Самый ожидаемый матч десятилетия
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 3
Сегодня 14
Завтра 14
Развернуть Свернуть
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Альтаир 9:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл Кракен 0:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Калгари Флэймс 2:4 Окончен
04:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 0:5 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 103:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик 118:119 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 113:107 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Киев-Баскет -:- Перенесен
19:00 Николаев - БК Тернополь 74:72 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:2 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Будивельник - БК Одесса 43:39 Перерыв
Футбол (2 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Марсель - Анже -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:2 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:2 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит 95:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Черкасские Мавпы - Химик 80:78 Окончен
19:00 Будивельник - БК Одесса 43:39 Перерыв
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
Футбол (3 события из 16) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - БК Тернополь -:- Запланирован

«Очень хотелось бороться, но у меня не было шанса». Как украинская дзюдоистка провела неделю на карантине в Португалии

Новости о COVID-изоляции атлетов сейчас сплошь и рядом, но Наталья Чистякова рассказала нам, как это выглядит глазами спортсмена
Дзюдо
03 февраля 21:44
«Очень хотелось бороться, но у меня не было шанса». Как украинская дзюдоистка провела неделю на карантине в Португалии
Наталья Чистякова / Фото: ijf.org

В конце января в Португалии турниром серии Grand Prix стартовал новый соревновательный сезон. От Украины в городке Алмада должны были бороться 10 дзюдоистов, которые до этого месяц жестко тренировались на пяти подряд сборах.

В числе этих 10 была и дзюдоистка киевского клуба «Спартаковец» Наталья Чистякова, которая прилетела в Португалию в полной боевой готовности, но выступить она так и не смогла.

- Сборная вылетала из Киева по обычной процедуре, то есть, перед вылетом ты тоже сдавала тест на коронавирус?

- Да, все было как обычно: я сдала тест в Украине. Получила отрицательный результат. Прилетела в Португалию, сдала тест. Поселились. Сижу уже в своей комнате, жду результат, тут звонок – Виталий Викторович Дуброва. Я сразу подумала, что что-то не так. Так и оказалось, тренер мне сообщил, что у меня положительный тест. Настроение, конечно, было не самое лучшее после таких новостей.

- На тот момент ты себя чувствовала хорошо?

- Да, симптомов как таковых у меня не было. Немного меня морозило пару дней, но я не думала, что это была какая-то болезнь. Я даже думала, что тест мог ошибочно показать такой результат, но уже в первую ночь после прилета у меня поднялась температура, тело начало ломить. Стало ясно, что тест не ошибся.

- Что случается со спортсменами, которые оказываются в таких ситуациях?

- После положительного результата теста со мной сразу же связались, чтобы переселить меня в другой гостиничный номер. Там был специальный целый карантинный этаж. Поселили меня в отдельную комнату, где уже заранее был подготовлен запас всего необходимого на неделю: много воды, гелей для душа, шампуней, мыла, туалетной бумаги. Все это было уже в номере, чтобы ко мне неделю мог никто не приходить, не убирать.

Еду мне три раза в день приносили под дверь – утром, в обед и вечером. Также можно было заказать доставку неотельной еды с мобильного. Заказать можно было что угодно, доставка привозила это на рецепцию, а уже оттуда сотрудники отеля приносили под дверь.

Один раз, правда, был неприятный случай. Я заказала себе доставку завтрака на нормальную такую сумму, курьер приехал, начал мне звонить с португальского номера, который я не могла принять. Я позвонила на рецепцию, чтобы они встретили курьера, но там трубку не взяли. В итоге курьер уехал с моим завтраком и деньгами (смеется).


- Было хоть чем заняться в течение недели? Была возможность подышать свежим воздухом?

- Да, у меня был стандартный небольшой номер – одна комната, две кровати, но балкон был. Интернет, телевизор, чайник, все это было. Я много читала, люблю читать фантастику, начала там новую книгу. Смотрела фильмы, общалась онлайн с друзьями и родителями. Занималась английским языком, потому что дома я только по сериалам и фильмам его учу, а тут появилось время, чтобы почитать специальные курсы.

Вообще первые два дня я много спала, потому что была высокая температура, и я плохо себя чувствовала. Ломило тело, кашель был. Потом стало полегче, хотя кашель до сих пор еще есть. То есть, дня два поболела, а потом просто чувствовала слабость. Уже дня через три я начала что-то делать в плане физических упражнений – йогу, растягивалась, разминалась, делала упражнения с фитнес-резинками. Один раз решила потренироваться в полную силу, но закружилась голова – стало плохо. Решила отложить эту затею.

- Следила тем временем, как другие ребята из сборной, твои одноклубники по «Спартаковцу» выступали на португальском Гран-при?

- Конечно, да! Меня это подбадривало. Я все три дня смотрела соревнования. Болела за наших, но и другие весовые категории смотрела. Конечно, было не очень приятно наблюдать за схватками в моем весе, потому что очень хотелось бороться, но у меня просто не было шанса. Обидно, потому что из того, что я увидела, думаю, у меня было много шансов попасть в тройку, а можно было бы и выигрывать.

С этой соперницей из Хорватии (20-летняя Лара Цветко взяла золото в категории до 70 кг – примечание XSPORT) я уже боролась на юниорском цикле. Счет у нас – 2:1 в мою пользу. Конечно, непонятно, куда бы я попала после жеребьевки, и как оно сложилось бы, но можно было выигрывать. Тем более я была в хорошей форме, если бы не коронавирус.

- Получилось, что турнир закончился, все наши спортсмены и тренеры улетели, а ты еще осталась?

- Да, все улетели в те дни, когда и должны были, а я прилетела домой только 2 февраля. Выписали меня из карантина 1 февраля, причем без теста. Я могла уже идти куда угодно. После этого я уже сама начала искать, где мне сдать тест, чтобы поехать в город. Сама нашла лабораторию, вызвала себе такси, сдала тест и потом уже пошла гулять по Португалии. На следующий день в 11 утра я уже была в аэропорту.

- Открыть сезон не получилось, когда у тебя будет следующая турнирная возможность?

- Следующий турнир, куда я должна попасть – Grand Slam в Тель-Авиве 17-19 февраля. Надеюсь, кашель пройдет, и я успею нормально восстановиться.

Отметим, что на Grand Prix в Португалии украинец Богдан Ядов выиграл бронзовую медаль.

Филип ШТОДА, XSPORT

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Хайлайты

Теги

Сборная Украины (дзюдо) Наталья Чистякова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Дзюдо

«Очень хотелось бороться, но у меня не было шанса». Как украинская дзюдоистка провела неделю на карантине в Португалии
Эксклюзив
«Очень хотелось бороться, но у меня не было шанса». Как украинская дзюдоистка провела неделю на карантине в Португалии
03 февраля 21:44
Белодед похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Белодед похвасталась идеальной фигурой в купальнике
01 февраля 18:02
Украинец Ядов начал сезон с бронзы на турнире серии Grand Prix
Украинец Ядов начал сезон с бронзы на турнире серии Grand Prix
28 января 22:34
Пожар! Сексуальная фотосессия Белодед
Пожар! Сексуальная фотосессия Белодед
23 января 19:05
Горячая штучка! Белодед показала кадр из провокационной фотосессии
Горячая штучка! Белодед показала кадр из провокационной фотосессии
15 января 17:50
Красотка! Белодед обновила Instagram ярким фото
Красотка! Белодед обновила Instagram ярким фото
08 января 12:44
Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы
Эксклюзив
Без Зантараи и Ньябали, но с Хаммо и новыми талантами. Вторая часть интервью Виталия Дубровы
31 декабря 2021г. 08:52
Обновление женской сборной и ожидания от нового олимпийского цикла. Первая часть интервью Виталия Дубровы
Эксклюзив
Обновление женской сборной и ожидания от нового олимпийского цикла. Первая часть интервью Виталия Дубровы
30 декабря 2021г. 19:00
Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»
Интервью Руслан Машуренко: «В дзюдо есть две ключевые категории участников, о которых вечно забывают, – дети и их родители»
29 декабря 2021г. 17:39
Все новости

Популярные новости

Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Бокс Профессиональный бокс
29 января 18:55
2
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
4
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
15
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Украина — Россия. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Европы. Украина — Россия. Видео трансляция
18:00
Суперлига. «Белый Барс» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:45
Суперлига. СК «Сокол» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. СК «Сокол» – «Краматорск». Видео трансляция
19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
05 февраля 10:40
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
05 февраля 19:00
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
WEB
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
05 февраля 23:00
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
05 февраля 23:30
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
WEB
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
WEB
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
06 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
06 февраля 16:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
06 февраля 17:15
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
06 февраля 19:10
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
06 февраля 21:45
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
WEB
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
08 февраля 21:45
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
08 февраля 22:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
09 февраля 22:00