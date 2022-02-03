«Очень хотелось бороться, но у меня не было шанса». Как украинская дзюдоистка провела неделю на карантине в Португалии

Новости о COVID-изоляции атлетов сейчас сплошь и рядом, но Наталья Чистякова рассказала нам, как это выглядит глазами спортсмена

Наталья Чистякова / Фото: ijf.org

В конце января в Португалии турниром серии Grand Prix стартовал новый соревновательный сезон. От Украины в городке Алмада должны были бороться 10 дзюдоистов, которые до этого месяц жестко тренировались на пяти подряд сборах.

В числе этих 10 была и дзюдоистка киевского клуба «Спартаковец» Наталья Чистякова, которая прилетела в Португалию в полной боевой готовности, но выступить она так и не смогла.

- Сборная вылетала из Киева по обычной процедуре, то есть, перед вылетом ты тоже сдавала тест на коронавирус?

- Да, все было как обычно: я сдала тест в Украине. Получила отрицательный результат. Прилетела в Португалию, сдала тест. Поселились. Сижу уже в своей комнате, жду результат, тут звонок – Виталий Викторович Дуброва. Я сразу подумала, что что-то не так. Так и оказалось, тренер мне сообщил, что у меня положительный тест. Настроение, конечно, было не самое лучшее после таких новостей.

- На тот момент ты себя чувствовала хорошо?

- Да, симптомов как таковых у меня не было. Немного меня морозило пару дней, но я не думала, что это была какая-то болезнь. Я даже думала, что тест мог ошибочно показать такой результат, но уже в первую ночь после прилета у меня поднялась температура, тело начало ломить. Стало ясно, что тест не ошибся.

- Что случается со спортсменами, которые оказываются в таких ситуациях?

- После положительного результата теста со мной сразу же связались, чтобы переселить меня в другой гостиничный номер. Там был специальный целый карантинный этаж. Поселили меня в отдельную комнату, где уже заранее был подготовлен запас всего необходимого на неделю: много воды, гелей для душа, шампуней, мыла, туалетной бумаги. Все это было уже в номере, чтобы ко мне неделю мог никто не приходить, не убирать.

Еду мне три раза в день приносили под дверь – утром, в обед и вечером. Также можно было заказать доставку неотельной еды с мобильного. Заказать можно было что угодно, доставка привозила это на рецепцию, а уже оттуда сотрудники отеля приносили под дверь.

Один раз, правда, был неприятный случай. Я заказала себе доставку завтрака на нормальную такую сумму, курьер приехал, начал мне звонить с португальского номера, который я не могла принять. Я позвонила на рецепцию, чтобы они встретили курьера, но там трубку не взяли. В итоге курьер уехал с моим завтраком и деньгами (смеется).

- Было хоть чем заняться в течение недели? Была возможность подышать свежим воздухом?

- Да, у меня был стандартный небольшой номер – одна комната, две кровати, но балкон был. Интернет, телевизор, чайник, все это было. Я много читала, люблю читать фантастику, начала там новую книгу. Смотрела фильмы, общалась онлайн с друзьями и родителями. Занималась английским языком, потому что дома я только по сериалам и фильмам его учу, а тут появилось время, чтобы почитать специальные курсы.

Вообще первые два дня я много спала, потому что была высокая температура, и я плохо себя чувствовала. Ломило тело, кашель был. Потом стало полегче, хотя кашель до сих пор еще есть. То есть, дня два поболела, а потом просто чувствовала слабость. Уже дня через три я начала что-то делать в плане физических упражнений – йогу, растягивалась, разминалась, делала упражнения с фитнес-резинками. Один раз решила потренироваться в полную силу, но закружилась голова – стало плохо. Решила отложить эту затею.

- Следила тем временем, как другие ребята из сборной, твои одноклубники по «Спартаковцу» выступали на португальском Гран-при?

- Конечно, да! Меня это подбадривало. Я все три дня смотрела соревнования. Болела за наших, но и другие весовые категории смотрела. Конечно, было не очень приятно наблюдать за схватками в моем весе, потому что очень хотелось бороться, но у меня просто не было шанса. Обидно, потому что из того, что я увидела, думаю, у меня было много шансов попасть в тройку, а можно было бы и выигрывать.

С этой соперницей из Хорватии (20-летняя Лара Цветко взяла золото в категории до 70 кг – примечание XSPORT) я уже боролась на юниорском цикле. Счет у нас – 2:1 в мою пользу. Конечно, непонятно, куда бы я попала после жеребьевки, и как оно сложилось бы, но можно было выигрывать. Тем более я была в хорошей форме, если бы не коронавирус.

- Получилось, что турнир закончился, все наши спортсмены и тренеры улетели, а ты еще осталась?

- Да, все улетели в те дни, когда и должны были, а я прилетела домой только 2 февраля. Выписали меня из карантина 1 февраля, причем без теста. Я могла уже идти куда угодно. После этого я уже сама начала искать, где мне сдать тест, чтобы поехать в город. Сама нашла лабораторию, вызвала себе такси, сдала тест и потом уже пошла гулять по Португалии. На следующий день в 11 утра я уже была в аэропорту.

- Открыть сезон не получилось, когда у тебя будет следующая турнирная возможность?

- Следующий турнир, куда я должна попасть – Grand Slam в Тель-Авиве 17-19 февраля. Надеюсь, кашель пройдет, и я успею нормально восстановиться.

Отметим, что на Grand Prix в Португалии украинец Богдан Ядов выиграл бронзовую медаль.

Филип ШТОДА, XSPORT