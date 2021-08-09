Белодед: «Самая ценная медаль – золото моего первого ЧМ, но люди говорят, что позже я пойму ценность олимпийской бронзы»
«Отпуск, о котором я мечтала». Лучезарная Белодед в купальнике красуется на Мальдивах
Бронзовый призер Токио-2020 получила заслуженный отдых
19:52
Дарья Белодед / Фото: facebook.com/Bilodid.Daria
Бронзовый призер Токио-2020 в дзюдо Дарья Белодед поделилась фотографиями с отпуска, который она проводит на Мальдивах:
Даааа. Отпуск, о котором я мечтала.
Напомним, что Белодед ненадолго возьмет отдых от спорта, а продолжит выступать уже в новой весовой категории.