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«Отпуск, о котором я мечтала». Лучезарная Белодед в купальнике красуется на Мальдивах

Бронзовый призер Токио-2020 получила заслуженный отдых
Дзюдо
19:52
«Отпуск, о котором я мечтала». Лучезарная Белодед в купальнике красуется на Мальдивах
Дарья Белодед / Фото: facebook.com/Bilodid.Daria

Бронзовый призер Токио-2020 в дзюдо Дарья Белодед поделилась фотографиями с отпуска, который она проводит на Мальдивах:

Даааа. Отпуск, о котором я мечтала.

Напомним, что Белодед ненадолго возьмет отдых от спорта, а продолжит выступать уже в новой весовой категории.

Олег Шумейко-младший
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Дарья Белодед

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