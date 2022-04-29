Первая медаль Украины! Ядов – чемпион Европы

Дзюдоист завоевал дебютную награду в карьере на континентальных первенствах

Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

Богдан Ядов стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории до 66 кг.



Украинец в финале ippon одолел бронзового призера Евро-2021 Альберто Мартина Гейтеро. Отметим, что это первая награда Ядова на континентальных первенствах – и сразу же высшей пробы! Также эта медаль стала первой для Украины на чемпионате Европы-2022 в Софии.

Напомним, что Дарья Белодед дебютировала в новой категории и вылетела во втором раунде ЧЕ.