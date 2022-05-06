Після невдачі на чемпіонаті Європи Білодід вирішила спробувати себе в тенісі

В дзюдо виходить краще

Фото: EJU

Бронзова призерка Токіо-2020 Дар’я Білодід продовжує підготовку до прийдешніх турнірів.



Але тренується дзюдоїстка не лише в залі, а також встигає побавитися на тенісному корті.

Нагадаємо, що дебютний в новій ваговій категорії чемпіонат Європи для Білодід склався не найкращим чином, але Дар’я впевнена в своїх силах.