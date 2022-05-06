«Новое сложное испытание для меня!» Первый комментарий Белодед после неудачи на ЧЕ
Після невдачі на чемпіонаті Європи Білодід вирішила спробувати себе в тенісі
В дзюдо виходить краще
18:36
Фото: EJU
Бронзова призерка Токіо-2020 Дар’я Білодід продовжує підготовку до прийдешніх турнірів.
Але тренується дзюдоїстка не лише в залі, а також встигає побавитися на тенісному корті.
Нагадаємо, що дебютний в новій ваговій категорії чемпіонат Європи для Білодід склався не найкращим чином, але Дар’я впевнена в своїх силах.