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Стронгмен. Лига Чемпионов

Після невдачі на чемпіонаті Європи Білодід вирішила спробувати себе в тенісі

В дзюдо виходить краще
Дзюдо
18:36
Після невдачі на чемпіонаті Європи Білодід вирішила спробувати себе в тенісі
Фото: EJU

Бронзова призерка Токіо-2020 Дар’я Білодід продовжує підготовку до прийдешніх турнірів.

Але тренується дзюдоїстка не лише в залі, а також встигає побавитися на тенісному корті.

Нагадаємо, що дебютний в новій ваговій категорії чемпіонат Європи для Білодід склався не найкращим чином, але Дар’я впевнена в своїх силах.

Олег Шумейко-младший
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