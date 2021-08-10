Руслан Машуренко: «Все мы – и тренерский состав, и ребята-спортсмены – вкладывали душу в работу!»

Украинский призер Олимпиады рассказал о работе во главе сборной Азербайджана

Эксклюзив

Руслан Машуренко

Руслан Машуренко был первым дзюдоистом, который смог завоевать для Украины олимпийскую медаль в своем виде спорта.

Украинская олимпийская легенда, а теперь и наставник с международным опытом, тренировавший сборную Азербайджана, специально для XSPORT.ua проанализировал выступление своей команды на минувших Играх, а также поделился впечатлением от борьбы, которую в Токио показала сборная Украины.

- В Токио вы повезли самую многочисленную мужскую олимпийскую команду Азербайджана в истории.

- Да, это наш весомый результат, который в истории Азербайджана случился впервые. Мы поставили себе цель завоевать семь лицензий, и мы это сделали. Была проделана огромная работа Федерации, тренеров, спортсменов и всего штаба. Олимпийские лицензии просто так не получишь.

- Как получилось этого достичь?

- Моя работа в Азербайджане началась в 2018-м году. Контракт был рассчитан на олимпийский цикл. Из-за пандемии мы поработали еще один дополнительный год. Все время, пока были самые серьезные проблемы с COVID-19, я находился с командой. Мы работали, поддерживали форму, тренировались.

Когда я пришел в сборную Азербайджана, это была команда, внутри которой сложились непростые отношения. Психологическая работа забрала много времени и энергии, но нашему тренерскому штабу удалось сплотить коллектив, создать хороший микроклимат и настроить нормальный рабочий процесс. В этом очень помог известный азербайджанский дзюдоист Эльхан Мамедов, который присоединился к тренерскому штабу в 2019-м году.

- Но в итоге на Играх в Токио мужская сборная Азербайджана осталась без медалей.

- Да, этот факт нужно принять. Получив положительный опыт выхода на Олимпиаду целой плеяды перспективных дзюдоистов, мы не смогли этот ресурс материализовать в медали. Федерация дзюдо Азербайджана обеспечила нас всем и максимально способствовала тому, чтобы у сборной было все необходимое для подготовки. Мы не нуждались ни в чем. Все было на уровне передовых стран в дзюдо – Японии, Франции, России. И тот результат, который мы показывали в процессе, полностью оправдывал все вложения Федерации. С каждого международного турнира Гран При, Гренд Слем, Мастерс, чемпионаты мира и Европы наша команда привозила медали.

Команда по всем показателям была готова на хорошем уровне. Никто даже предположить не мог, что Азербайджан в мужском дзюдо может остаться без медалей. Мы рассчитывали на две-три награды. Климат в команде был хорошим. Все ребята были в прекрасном настроении, в хорошей форме. Было огромное желание!

План подготовки, по которому мы работали был одобрен Шурой, которая работает при федерации в нее входят очень опытные тренеры по дзюдо Азербайджана.

На международных предолимпийских сборах в Хорватии наша Олимпийская команда готовилась совместно с сборными Чехии, Грузии, Косово, Венгрии, Узбекистана. Наши ребята на общем фоне выглядели вполне конкуретноспособно и борьба, которую показывала вся команда, говорила о том, что мы на правильном пути.

В итоге, у всех вышеперечисленных команд в Токио медали, а у нас – ни одной.

- Для себя лично вы уже сделали какие-то выводы? Возможно, знаете, что же пошло не так?

- Мы приехали в Токио за двенадцать дней до старта, выбрав долгую акклиматизацию. Это было продиктовано нашим прошлым опытом выступлений в Японии. Раньше ребята приходили в себя как раз за это время. Во время акклиматизаци мы держали ребят в хорошем физическом тонусе и в тоже время психологически не обостряли обстановку перед борьбой. Но ближе к старту психологическое напряжение наростало и тренеры, и спортсмены чувствовали огромный груз ответственности.

Для Азербайджана дзюдо – один из приоритетных видов спорта. Иногда фанатичная поддержка имеет свойство восприниматься как колоссальное давление. К этой ответственности добавилась цепочка маленьких несогласованых действий персонала, которые, на мой взгляд, внесли волнение ближе к старту, и некоторое невезение.

Сейчас нужно, чтобы все страсти улеглись, а потом необходимо проанализировать причины глубже. Нужно сделать выводы и не повторять ошибки. Критическое мышление и отношение к работе, трезвый анализ – это основа тренерского успеха. Поэтому впереди большая работа над ошибками. Моя отставка – это закономерность. Но все мы – и тренерский состав, и ребята-спортсмены – вкладывали душу в работу.

- Вы имеете ввиду невезение с соперниками?

- Соперниками не оправдываются. Но, как говорится, карта легла не в нашу пользу. Причем, тотально! Три самых серьезных наших спортсмена, на которых мы рассчитывали в категориях 73, 90 и 100 кг, все попали на самых неудобных для себя оппонентов. Такой неудачный расклад во многом смутил ребят. Рустам Оруджев в четвертьфинале категории до 73 кг проиграл будущему чемпиону – японцу Шохеи Оно. В бронзовой схватке Рустам уступил корейцу Чангрим Ану.

А в категории до 90 кг есть давняя нехорошая традиция, что Мамедали Мехдиев постоянно проигрывает россиянину Михаилу Игольникову. И ему снова попался этот самый неудобный соперник! Таким образом, появилось значительное количество одновременных раздражителей, которые расшатывали нервную систему сборной. Нам не хватило какого-то одного удачного обстоятельства, которое бы вдохновило на победы и стабилизировало общее состояние.

- А коронавирус на вас никак не повлиял?

- В Японии проблем с этим не было. Но в ходе подготовки Оруджев и Мехдиев переболели. У Рустама даже было небольшое поражение легких. Из-за этого, весной мы не возили их ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат Мира. Однако перед Олимпиадой все были в прекрасных кондициях. Просто тот же Оруджев, к примеру, попал на топовых ребят и в борьбе за бронзу сделал очень серьезную ошибку в конце схватки, хотя по турниру показал очень достойную борьбу.

- Как в общем оцените период своей работы в сборной Азербайджана?

- Исходя из результатов и достижений спортсменов, которые были за период моей работы в сборной, мне как тренеру за свою работу не стыдно, я работал на результат.

Считаю, что нашему тренерскому штабу удалось принести с собой и наработки, которые останутся, и знания, и навыки, и новые результаты. Уверен, что этот ресурс поможет сборной Азербайджана в будущем. Я ухожу, но искренне желаю азербайджанскому дзюдо оставаться на высоком уровне и еще больше прогрессировать. Буду искренне радоваться новым успехам этой страны.

- А как оцените украинских дзюдоистов в Токио?

- Мне очень понравился Яков Хаммо, который показал неплохую борьбу и был очень близок к успеху.

- А команда в целом?

- Команда Украины была неплохо подготовлена и это было видно по той борьбе, которую показывали ребята. Но если глобально, то, вероятно, все украинское дзюдо ждет какая-то трансформация. Подход к подготовке спортсменов должен быть пересмотрен. Это даже не мнение, а статистика, с которой, как говорится, не спорят.

Дарья Белодед завоевала первую за 13 лет олимпийскую медаль для украинской сборной. Для страны с такими традициями борьбы, с такой базой знаний, навыков, такой численностью занимающихся и талантливых дзюдоистов – это ничтожно мало. И тренерский цех страны, и Федерация дзюдо Украины обязаны сделать выводы. Это уже просто исторически необходимо. Конечно, мне хочется верить, что украинское дзюдо выйдет на самый высокий уровень. Но оно нуждается в колоссальной перезагрузке и чутком профессиональном отношении на всех уровнях, особенно в спорте высших достижений!

Беседовал Александр Сукманский