«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы

В результате ракетного удара по жилому дому в Одессе погибли сразу три поколения в одной семье

Дарья Белодед

23-го апреля армия рф выпустила семь ракет по Одессе, две из которых попали в военный объект и два жилых дома. На данный момент известно о 8 погибших, и 18 пострадавших.

Дзюдоистка Дарья Белодед отреагировала на новость о том, что в результате атаки рашистов была убита и 3-месячная девочка Кира вместе с мамой и бабушкой:

«Монстры и дьяволы те, кто убивают наших людей. Вы будете гореть в аду! Мы никогда не простим этого. Каждую смерть украинца, каждую слезинку и разрушенный дом. Мы никогда не простим! Они были семьей…но «русский мир» убил их счастье.»

Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что орки обстреляли район в Николаеве, где выросла саблистка Ольга Харлан.