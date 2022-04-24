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Стронгмен. Лига Чемпионов 2018

«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы

В результате ракетного удара по жилому дому в Одессе погибли сразу три поколения в одной семье
Дзюдо
10:20
«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
Дарья Белодед

23-го апреля армия рф выпустила семь ракет по Одессе, две из которых попали в военный объект и два жилых дома. На данный момент известно о 8 погибших, и 18 пострадавших. 

Дзюдоистка Дарья Белодед отреагировала на новость о том, что в результате атаки рашистов была убита и 3-месячная девочка Кира вместе с мамой и бабушкой:

«Монстры и дьяволы те, кто убивают наших людей. Вы будете гореть в аду! Мы никогда не простим этого. Каждую смерть украинца, каждую слезинку и разрушенный дом. Мы никогда не простим!

Они были семьей…но «русский мир» убил их счастье.»

 

Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что орки обстреляли район в Николаеве, где выросла саблистка Ольга Харлан.

 

 

Источник: XSPORT
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