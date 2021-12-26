Скачок почти на 10 килограмм. Известно, в какой весовой категории будет выступать Белодед

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Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал решение Дарьи Белодед перейти в новую весовую категорию (до 57 кг):



Думаю, это будет оптимально для нее. И в психологическом плане легче. Также нужно учитывать опыт Даши и ее характер. Максимум год ей еще понадобится на адаптацию, после чего она сможет уже показывать те результаты, которые она показывала ранее в 48 кг.

Оппозиция в 57 кг, как и в любой другой категории, очень сильная. То есть, мы имеем 8-10-12 спортсменок, которые могут бороться за медали чемпионата мира. В прошлом весе мы говорили, что она была одна из топ-3, но по новой категории пока рано что-либо говорить. Возможно, другие спортсменки тоже будут менять весовые категории. Думаю, более понятная картина будет где-то через полгода.

Сейчас, в первую очередь, Даше необходимо адаптироваться. Все-таки стиль борьбы, который был в 48 кг, должен будет немного поменяться для 57 кг. В прошлом весе она была самой высокой: длинные ноги, длинные руки, а тут у нее уже будет средняя антропометрия. Стиль нужно будет сменить, а чтобы это сделать, нужно будет поездить по международным тренировочным лагерям, побороться со своими конкурентками. Ощутить соперниц в своих руках и тогда уже делать выводы, как бороться и как тренироваться.