Старший тренер сборной Украины назвал состав на Олимпийские Игры-2020

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Шотландия - Чехия 0:2 Окончен
19:00 Польша - Словакия 1:2 Окончен
22:00 Испания - Швеция 0:0 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс 118:125 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Прометей 83:88 Окончен
Теннис (3 события из 44) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
15:40 Илья Ивашка - Роджер Федерер 0:2 Окончен
ATP 2021 (London, Great Britain)
Календарь Таблица
18:45 Фелисиано Лопес - Илья Марченко 2:0 Окончен
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:20 Аманда Анисимова - Ализе Корне 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Венгрия - Португалия -:- Запланирован
22:00 Франция - Германия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:100 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 118:104 Окончен
Теннис (8 событий из 64) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Гаэль Монфис - Lloyd Harris -:- Запланирован
12:00 Артур Риндеркнеч - Стефанос Циципас -:- Отменен
13:20 Даниил Медведев - Жан-Леннард Струфф -:- Запланирован
16:00 Александер Зверев - Dominik Koepfer -:- Запланирован
ATP 2021 (London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:40 Бенуа Пер - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:15 Андреа Петкович - Виктория Азаренко -:- Запланирован
14:30 Ангелика Кербер - Мисаки Дои -:- Запланирован
15:50 Гарбин Мугуруса - Сорана Кирстя -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Финляндия - Россия -:- Запланирован
19:00 Турция - Уэльс -:- Запланирован
22:00 Италия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован

Старший тренер сборной Украины назвал состав на Олимпийские Игры-2020

7 украинцев выступит на Играх в Токио
Olympics Токио-2020
08:00
Старший тренер сборной Украины назвал состав на Олимпийские Игры-2020
Состав мужской сборной Украины на чемпионат мира-2021 / Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

Старший тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва назвал спортсменов, которые представят Украину на Олимпийских Играх-2020 в Японии.

На Игры в Токио поедут: Артем Лесюк (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг) (запасной: Богдан Ядов), Кеджау Ньябали (90 кг), Яков Хаммо (+ 100 кг), Дарья Белодед (48 кг), Анастасия Турчин (78 кг), Елизавета Каланина (+ 78 кг).

Отметим, что Анастасия Турчин добыла лицензию на ОИ-2020 на чемпионате мира в Венгрии, в очном противостоянии одолев конкурентку за путевку Инбар Ланин из Израиля.

Напомним, что Яков Хаммо завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2021.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Яков Хаммо Дарья Белодед Георгий Зантарая Елизавета Каланина Кеджау Ньябали Анастасия Турчин Артем Лесюк Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо
Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо
Дзюдо
12 июня 20:49
Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира
Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира
Дзюдо
27 мая 10:31

Новости: Дзюдо

Старший тренер сборной Украины назвал состав на Олимпийские Игры-2020
Старший тренер сборной Украины назвал состав на Олимпийские Игры-2020
Токио-2020
08:00
Жара! Белодед восхитила фигурой в бикини
Жара! Белодед восхитила фигурой в бикини
14 июня 20:45
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
12 июня 22:01
Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо
Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо
12 июня 20:49
Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020
Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020
11 июня 18:41
Ньябали и Чистякова сегодня начнут выступления на чемпионате мира
Ньябали и Чистякова сегодня начнут выступления на чемпионате мира
10 июня 08:20
Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира
Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира
7 июня 18:57
Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира
Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира
27 мая 10:31
Дуброва: «26 мая состоится совет, на котором будет утвержден состав сборной на чемпионат мира»
Дуброва: «26 мая состоится совет, на котором будет утвержден состав сборной на чемпионат мира»
18 мая 21:03
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
5
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00