Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо
Старший тренер сборной Украины назвал состав на Олимпийские Игры-2020
7 украинцев выступит на Играх в Токио
08:00
Состав мужской сборной Украины на чемпионат мира-2021 / Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation
Старший тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва
назвал спортсменов, которые представят Украину на Олимпийских Играх-2020 в Японии.
На Игры в Токио поедут: Артем Лесюк (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг) (запасной: Богдан Ядов), Кеджау Ньябали (90 кг), Яков Хаммо (+ 100 кг), Дарья Белодед (48 кг), Анастасия Турчин (78 кг), Елизавета Каланина (+ 78 кг).
Отметим, что Анастасия Турчин добыла лицензию на ОИ-2020 на чемпионате мира в Венгрии, в очном противостоянии одолев конкурентку за путевку Инбар Ланин из Израиля.
Напомним, что Яков Хаммо завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2021.
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