Украина впервые за 16 лет будет представлена на клубном чемпионате Европы

В Чехии выступит команда киевского «Спартаковца»

Киевский клуб дзюдо «Спартаковец» 11 декабря выступит на клубном чемпионате Европы в Праге, Чехия.

Украина на соревнованиях клубного формата будет представлена впервые за 16 лет. В 2005 году на подобных соревнованиях выступала женская команда «Динамо-Силейр», а мужские клубы «Тайфу-Дзюдо» и «Таможенник» из Днепра принимали участие в КЧЕ-1995.

В составе «Спартаковца» на турнире вступят 8 дзюдоистов в пяти весовых категориях.

Соревнования пройдут во втором дивизионе – «Европейская лига», если удастся добиться положительного результата, то команда сможет подняться в «Лигу чемпионов».

Ранее главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва рассказал о готовности Дарьи Белодед вернуться к официальным выступлениям после Олимпийских игр.