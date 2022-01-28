Украинец Ядов начал сезон с бронзы на турнире серии Grand Prix

Дзюдоист завоевал свою третье медаль на соревнованиях Grand Prix

Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзовую медаль турнира серии Grand Prix в Португалии.

В полуфинале Ядов уступил представителю Молдовы и победителю соревнований Денису Виеру. Однако Богдан сполна реабилитировался в схватке за третье место, где выиграл у японца Ямато Фукуда.

Ядов в третий раз в карьере завоевал медаль на турнирах серии Grand Prix.

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