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Украинец Ядов начал сезон с бронзы на турнире серии Grand Prix

Дзюдоист завоевал свою третье медаль на соревнованиях Grand Prix
Дзюдо
22:34
Украинец Ядов начал сезон с бронзы на турнире серии Grand Prix

Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзовую медаль турнира серии Grand Prix в Португалии.

В полуфинале Ядов уступил представителю Молдовы и победителю соревнований Денису Виеру. Однако Богдан сполна реабилитировался в схватке за третье место, где выиграл у японца Ямато Фукуда.

Ядов в третий раз в карьере завоевал медаль на турнирах серии Grand Prix.

Читайте также: большое интервью главного тренера сборной Украины по дзюдо Виталия Дубровы.

Сергей Остапенко
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