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Украинец Ядов начал сезон с бронзы на турнире серии Grand Prix
Дзюдоист завоевал свою третье медаль на соревнованиях Grand Prix
22:34
Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзовую медаль турнира серии Grand Prix в Португалии.
В полуфинале Ядов уступил представителю Молдовы и победителю соревнований Денису Виеру. Однако Богдан сполна реабилитировался в схватке за третье место, где выиграл у японца Ямато Фукуда.
Ядов в третий раз в карьере завоевал медаль на турнирах серии Grand Prix.
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