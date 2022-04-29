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Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы

Богдан впервые в карьере завоевал медаль на континентальном первенстве
Дзюдо
17:40
Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы
Фото: IJF

Богдан Ядов вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 66 кг.

Украинец выиграл четыре поединка и в золотом финале сразится с испанцем Альберто Мартином Гейтеро, который на прошлом континентальном первенстве завоевал бронзу.

Напомним, что Дарья Белодед дебютировала в новой категории и вылетела во втором раунде ЧЕ.

Олег Шумейко-младший
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Богдан Ядов Чемпионат Европы по дзюдо

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