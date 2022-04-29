Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
Украинец Ядов вышел в финал чемпионата Европы
Богдан впервые в карьере завоевал медаль на континентальном первенстве
17:40
Фото: IJF
Богдан Ядов вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 66 кг.
Украинец выиграл четыре поединка и в золотом финале сразится с испанцем Альберто Мартином Гейтеро, который на прошлом континентальном первенстве завоевал бронзу.
Напомним, что Дарья Белодед дебютировала в новой категории и вылетела во втором раунде ЧЕ.
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