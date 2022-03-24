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«Украинцы до конца. Мы победим!» Белодед – Зеленскому

Месяц с начала военных действий на территории Украины
Дзюдо
24 марта 10:02
«Украинцы до конца. Мы победим!» Белодед – Зеленскому
Дарья Белодед

Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед посредством своего аккаунта в соцсетях обратилась к Владимиру Зеленскому:

«Украинцы до конца! Мы победим! Оставайся сильной моя Украина, наша Украина!»

 

После чего Дарья поделилась своими переживаниями с подписчиками:

 

 Ранее XSPORT.ua опубликовал эмоциональное обращение легкоатлетки Юлии Левченко с призывом снять розовые очки.

 

 

Источник: XSPORT
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Дарья Белодед Владимир Зеленский

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