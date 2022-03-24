«Украинцы до конца. Мы победим!» Белодед – Зеленскому
Месяц с начала военных действий на территории Украины
24 марта 10:02
Дарья Белодед
Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед посредством своего аккаунта в соцсетях обратилась к Владимиру Зеленскому:
«Украинцы до конца! Мы победим! Оставайся сильной моя Украина, наша Украина!»
После чего Дарья поделилась своими переживаниями с подписчиками:
Ранее XSPORT.ua опубликовал эмоциональное обращение легкоатлетки Юлии Левченко с призывом снять розовые очки.
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