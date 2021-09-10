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Украинцы завоевали 3 награды в первый день чемпионата Европы

Юниорский турнир проходит в Люксембурге
Дзюдо
11:44
Украинцы завоевали 3 награды в первый день чемпионата Европы
фото - ФДУ

На чемпионате Европы среди юниоров представители Украины завоевали 3 бронзовые награды.

В весовой категории до 66 килограмм сразу 2 украинца поднялись на пьедестал почета. Евгений Гончаренко и Владислав Казимиров встретились в четвертьфинале. Казимиров оказался сильнее, но уступил в полуфинале и в «бронзовой» схватке одолел борца из Кипра. Гончаренко победил в «утешиловке» и в борьбе за медаль оказался сильнее грузинского дзюдоиста.

Олег Вередиба в весовой категории до 60 килограмм также стал обладателем бронзовой медали. В плуфинале он уступил будущему чемпиону континента Валадиеру Пикарду из Франции, а затем выиграл у чеха Дворчака. Для Вередибы это уже вторая медаль юниорского чемпионата Европы.

Медалистка ОИ-2020 Дарья Белодед ранее поделилась мнением об уровне дзюдо в Украине.

Антон Кривенко
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