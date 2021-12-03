Вередыба: «Я надеюсь выступить на Олимпийских играх в Париже»

Украинский дзюдоист поделится планами на будущее

Эксклюзив

Олег Вередыба / фото - ukrainejudo.com

Бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр-2018 дзюдоист из Днепра Олег Вередыба, выступающий в весовой категории до 60 кг, в эксклюзивном интервью XSPORT.ua поделится планами на будущее, рассказал о влиянии COVID-19 на дзюдо и о многом другом.

Олег, расскажи, пожалуйста, как ты попал в дзюдо и почему решил связать жизнь именно с этим видом спорта?

«Сначала я пошел на спортивную гимнастику. Мне там не понравилось, поэтому пошел на дзюдо – секция находилась как раз возле дома. Тут уже и остался. Поначалу не особо нравилось, а потом уже более-менее стало получаться. Вообще не рассчитывал, что свяжу свою жизнь именно с дзюдо. Понял, что есть перспектива уже в осознанном возрасте, – когда ты маленький, ты особо этого не понимаешь. Когда я стал третьим на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в 2017 году – это моя первая медаль за границей – тогда и появился стимул».

В настоящее время ты являешься студентом одного из лучших ВУЗов Украины – ДНУ им. Олеся Гончара. Насколько сложно совмещать учебу и тренировки?

«Тяжело, очень тяжело совмещать учебу с тренировками. Так как тренировки – это моя работа, то приходится отдавать приоритет спорту. Учеба, конечно, страдает. Благо, у нас очень хорошие преподаватели, которые идут навстречу. Поэтому получается совмещать. Спасибо им огромное!»

Мог бы ты поделится воспоминаниями от выступления на Юношеских Олимпийских играх в 2018 году?

«Одна из самых ярких побед, к которой я долго шел – это бронза на Юношеских Олимпийских играх. Год тренировок, потом набирал лицензию. Это была очень долгожданная поездка. Готовились к ней конкретно. Когда получил медаль было очень приятно. После этого год отдыхал. Эмоционально очень уставший. Конечно, хотелось бы выступить лучше, но я доволен своим результатом».

Какие выделяешь для себя планы и цели на будущее?

«Я планирую переходить в новый вес (до 66 кг.) и пробовать себя там. Для каждого спортсмена олимпийская медаль – это большая мечта. До нее нужно пройти большой путь. Нужно сперва одержать ряд побед на заграничных соревнованиях. Ближайшая цель – определиться с весом и начать в нем основываться, потому что до Олимпиады еще 2 года. Я не могу говорить наверняка, но я надеюсь выступить на Олимпийских играх в Париже».

Насколько сильно пандемия повлияла на тренировки и выступления?

«Карантин, конечно, очень сильно повлиял. Были закрыты все спортзалы. Во время карантина мне было гораздо легче тренироваться. Я видел, что все подустали, но я оставался замотивирован. И как только нам разрешили выступать на соревнованиях, я занял второе место на чемпионате Европы. Карантин прошел для меня продуктивно. Из-за карантина появилось много ограничений. Помимо того, что на соревнованиях всегда необходимо находиться в маске, нужно сдавать ПЦР-тесты и каждый участник соревнований должен быть вакцинирован».

Беседовал Рене Тер Велде, XSPORT.ua.