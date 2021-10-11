Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо
Впервые после триумфа Белодед украинцы завоевали медали юниорского чемпионата мира
Гончарко и Бубыр принесли по бронзе в копилку сборной Украины
11 октября 19:35
Артем Бубыр / Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation
В Италии завершился юниорский чемпионат мира по дзюдо.
Украинские дзюдоисты завоевали две медали в Ольбии. Отметим, что до этого последнюю награду для Украины на мировом первенстве среди юниоров завоевала Дарья Белодед, которая стала чемпионкой в весовой категории до 48 кг.
На сей раз обе медали были завоеваны в мужских дисциплинах.
18-летний Евгений Гончарко в весовой категории до 66 кг в бронзовом финале на 12-й секунде иппоном выиграл у молдаванина Раду Извореану.
20-летний Артем Бубыр в весовой категории до 81 кг в схватке за бронзу также иппоном одолел итальянца Брайта Маддалони Носа.
Ранее украинцы завоевали 4 медали на молодежном чемпионате Европы, одна из которых также на счету Гончарко.