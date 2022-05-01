Ядов про золото чемпіонату Європи: «Я це зробив для своєї країни – для України»

Богдан Ядов

Український дзюдоїст Богдан Ядов (до 66 кг) в інтерв’ю YouTube-каналу europeanjudo прокоментував свою перемогу на чемпіонаті Європи.

Я дуже хвилювався, тому що в моїй країні дуже важка ситуація – війна. Я вважав, що повинен перемогти, щоб пролунав гімн моєї країни.

Я багато разів змагався з суперником по фіналу і тому розумів, що він буде робити, а він розумів, що робитиму я. Хочу подякувати своїм тренерам, вони мене підготували морально і фізично, дуже важко готувався до чемпіонату Європи.

Хочу подякувати всім федераціям, які нас зустрічали у такий важкий час для нашої країни. Я тренувався у Чехії, Угорщині та Італії. Тренуватися було важко, але я радий, що зміг перемогти.

Я не знаю, що далі. По-перше, хочу відпочити. Гадаю, що далі буде турнір у Тбілісі».