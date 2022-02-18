Украинец Ядов начал сезон с бронзы на турнире серии Grand Prix
Ядов стал бронзовым призером на турнире серии «Большого шлема» в Тель-Авиве
Украинец в малом финале иппоном выиграл у казахстанца Гусмана Киргизбаева
17 февраля 21:58
Богдан Ядов / Фото - FacebookУкраинский дзюдоист Богдан Ядов стал обладателем бронзовой медали на этапе турнира «Большого шлема», который стартовал в Тель-Авиве (Израиль).
После поражения в четвертьфинале от монгола Херлена Ганболда, Богдан уверенно победил опытного испанца Альберто Гайтеро-Мартина, а в схватке за бронзу иппоном выиграл у казахстанца Гусмана Киргизбаева.
Отметим, что для Богдана это уже третья бронза из последних трех турниров. Ранее Ядов стал третьим на турнире серии Grand Prix в Португалии.
Напомним, Артем Лесюк выиграл золотую медаль на этом этапе турнира «Большого шлема».
Комментарии 1