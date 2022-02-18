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Ядов стал бронзовым призером на турнире серии «Большого шлема» в Тель-Авиве

Украинец в малом финале иппоном выиграл у казахстанца Гусмана Киргизбаева
Дзюдо
17 февраля 21:58
Ядов стал бронзовым призером на турнире серии «Большого шлема» в Тель-Авиве
Богдан Ядов / Фото - Facebook
Украинский дзюдоист Богдан Ядов стал обладателем бронзовой медали на этапе турнира «Большого шлема», который стартовал в Тель-Авиве (Израиль).

После поражения в четвертьфинале от монгола Херлена Ганболда, Богдан уверенно победил опытного испанца Альберто Гайтеро-Мартина, а в схватке за бронзу иппоном выиграл у казахстанца Гусмана Киргизбаева.

Отметим, что для Богдана это уже третья бронза из последних трех турниров. Ранее Ядов стал третьим на турнире серии Grand Prix в Португалии.

Напомним, Артем Лесюк выиграл золотую медаль на этом этапе турнира «Большого шлема».
Владимир Кириченко
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Теги

Богдан Ядов Сборная Украины (дзюдо)

Комментарии 1

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18 февраля 2022г. 00:02
Який розпочався у Тель-Авіві.
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