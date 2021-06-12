Хаммо: «Ждите меня на чемпионате мира с медалью»
Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо
В Будапеште украинец победил грузина Гелу Заалишвили
20:49
Яков Хаммо / фото - ФДУ
В городе Будапешт, Венгрия проходит 34-й чемпионат мира по дзюдо. Украинский тяжеловес Яков Хаммо стал бронзовым призером ЧМ в категории свыше 100 кг.
В поединке за 3 место дзюдоист победил грузина Гелу Заалишвили, и второй раз в карьере поднялся на бронзовую ступень пьедестала почета.Напомним, на последнем турнире в Катаре украинец также завоевал бронзовую медаль