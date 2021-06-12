Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо

В Будапеште украинец победил грузина Гелу Заалишвили

Яков Хаммо / фото - ФДУ

В городе Будапешт, Венгрия проходит 34-й чемпионат мира по дзюдо. Украинский тяжеловес Яков Хаммо стал бронзовым призером ЧМ в категории свыше 100 кг.

В поединке за 3 место дзюдоист победил грузина Гелу Заалишвили, и второй раз в карьере поднялся на бронзовую ступень пьедестала почета.