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Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо

В Будапеште украинец победил грузина Гелу Заалишвили
Дзюдо
20:49
Яков Хаммо взял бронзу чемпионата мира по дзюдо
Яков Хаммо / фото - ФДУ

В городе Будапешт, Венгрия проходит 34-й чемпионат мира по дзюдо. Украинский тяжеловес Яков Хаммо стал бронзовым призером ЧМ в категории свыше 100 кг.

В поединке за 3 место дзюдоист победил грузина Гелу Заалишвили, и второй раз в карьере поднялся на бронзовую ступень пьедестала почета.

Напомним, на последнем турнире в Катаре украинец также завоевал бронзовую медаль
Михаил Рыбак
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Яков Хаммо

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