«За что вы убиваете мирных жителей? Вы будете гореть в аду!» Белодед – российским оккупантам
Дзюдоистка отреагировала на новость о погибшей украинской семье
08:59
Дарья Белодед
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Белодед разместила пост об украинской семье, которая погибла в Ирпене в результате минометного обстрела российских террористов:
Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение супруги Александра Усика (19-0, 13 КО) к Владимиру Зеленскому с предложением провести третий раунд переговоров с россией в одном из уничтоженных украинских городов.
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