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«За что вы убиваете мирных жителей? Вы будете гореть в аду!» Белодед – российским оккупантам

Дзюдоистка отреагировала на новость о погибшей украинской семье
Дзюдо
08:59
«За что вы убиваете мирных жителей? Вы будете гореть в аду!» Белодед – российским оккупантам
Дарья Белодед

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Белодед разместила пост об украинской семье, которая погибла в Ирпене в результате минометного обстрела российских террористов:

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение супруги Александра Усика (19-0, 13 КО) к Владимиру Зеленскому с предложением провести третий раунд переговоров с россией в одном из уничтоженных украинских городов.

 

 

Источник: XSPORT
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