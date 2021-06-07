Георгий Зантарая: «Хотел бы принести медаль Олимпиады на могилу отца. Он был одним из моих самых больших фанатов»
Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира
Украинец потерял шансы даже на утешительный финал
18:57
Георгий Зантарая / Фото: Instagram
В Будапеште на чемпионате мира по дзюдо Георгий Зантарая проиграл в первой же схватке в весе до 66 кг.
Украинец не смог справиться со словаком Матеем Поляком. Затем уже сам оппонент Зантарайи в следующей схватке проиграл.
Состав сборной Украины на чемпионат мира.
Видео трансляция второго дня чемпионата мира по дзюдо.
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