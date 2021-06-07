Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира

Украинец потерял шансы даже на утешительный финал





Георгий Зантарая / Фото: Instagram

В Будапеште на чемпионате мира по дзюдо Георгий Зантарая проиграл в первой же схватке в весе до 66 кг.



Украинец не смог справиться со словаком Матеем Поляком. Затем уже сам оппонент Зантарайи в следующей схватке проиграл.

Состав сборной Украины на чемпионат мира.

Видео трансляция второго дня чемпионата мира по дзюдо.