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Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира

Украинец потерял шансы даже на утешительный финал

Дзюдо
18:57
Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира
Георгий Зантарая / Фото: Instagram

В Будапеште на чемпионате мира по дзюдо Георгий Зантарая проиграл в первой же схватке в весе до 66 кг.

Украинец не смог справиться со словаком Матеем Поляком. Затем уже сам оппонент Зантарайи в следующей схватке проиграл.

Состав сборной Украины на чемпионат мира.

Видео трансляция второго дня чемпионата мира по дзюдо.

Карен Агабекян
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Теги

Георгий Зантарая Сборная Украины (дзюдо)

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