Чемпионат Европы по каратэ в Хорватии. Видео трансляция
С 19 по 23 мая в городе Поречи, что в Хорватии, пройдет чемпионат Европы по каратэ. Этот турнир станет важным этапом отбора на олимпийский турнир и определит участников квалификации от сборной Украины.
Видеотрансляцию чемпионата Европы смотрите на XSPORT.ua в плеере в этой новости.
Состав сборной Украины на 56-й чемпионат Европы по каратэ
Ката
Кристина Веник
Ярослав Федоров
Кумитэ индивидуальное
Женщины
Екатерина Кривая (-50 кг)
Анжелика Терлюга (-55 кг)
Анита Серегина (-61 кг)
Галина Мельник (-68 кг)
Анастасия Степашко (68+ кг)
Мужчины
Игорь Угнич (-60 кг)
Игнат Пак (-67 кг)
Станислав Горуна (-75 кг)
Валерий Чеботарь (-84 кг)
Ризван талибов (84+ кг)
Кумитэ командное
Женщины
Анита Серегина, Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Диана Шостак
Мужчины
Ризван Талибов, Валерий Чеботарь, Андрей Заплитный, Станислав Горуна, Игорь Лагунов, Андрей Торошанко, Константин Цымбал
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