Чемпионат Европы по каратэ в Хорватии. Видео трансляция

Смотрите важный предолимпийский турнир на XSPORT.ua

С 19 по 23 мая в городе Поречи, что в Хорватии, пройдет чемпионат Европы по каратэ. Этот турнир станет важным этапом отбора на олимпийский турнир и определит участников квалификации от сборной Украины.

Видеотрансляцию чемпионата Европы смотрите на XSPORT.ua в плеере в этой новости.

Состав сборной Украины на 56-й чемпионат Европы по каратэ

Ката

Кристина Веник

Ярослав Федоров

Кумитэ индивидуальное

Женщины

Екатерина Кривая (-50 кг)

Анжелика Терлюга (-55 кг)

Анита Серегина (-61 кг)

Галина Мельник (-68 кг)

Анастасия Степашко (68+ кг)

Мужчины

Игорь Угнич (-60 кг)

Игнат Пак (-67 кг)

Станислав Горуна (-75 кг)

Валерий Чеботарь (-84 кг)

Ризван талибов (84+ кг)

Кумитэ командное

Женщины

Анита Серегина, Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Диана Шостак

Мужчины

Ризван Талибов, Валерий Чеботарь, Андрей Заплитный, Станислав Горуна, Игорь Лагунов, Андрей Торошанко, Константин Цымбал