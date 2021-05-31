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Горуна: «Для меня самого неожиданность – получить олимпийскую лицензию. Я не профессионал»

Каратист вошел в пятерку первых обладателей заветных путевок
Каратэ
20:30
Горуна: «Для меня самого неожиданность – получить олимпийскую лицензию. Я не профессионал»
Станислав Горуна / фото - WK

Украинский каратист Станислав Горуна высказался о получении лицензии на Олимпийские Игры в Токи, Япония. Львовянин ранее стал первым в истории Украины чемпионом Европы. В своем Instagram Cтанислав объяснил, почему считает свой триумф удачей.

«Честно говоря, для меня самого это неожиданность – получить олимпийскую лицензию.

Я среди первых 4-х спортсменов своей категории, получивших Олимпийские лицензии после 22 турниров в течение почти двух лет.

1 - Японец Кен Нишимура (по умолчанию);

2 - Иранец Асгари Бахман

3 - Азербайджанец Рафаэль Агаев

4 - Итальянец Луиджи Буса

5 - я, Горуна С.Н.

Только сейчас осознаю нереальность этого события, этого промежуточного достижения. Почему нереальность?

Потому что в «идеальной вселенной» такие вещи доступны только профессионалам. Атлетам, которые живут спортом и ничем больше. Спортсменам, чей рабочий день распланирован под тренировки, питание и восстановление, неделя – под определенное количество нагрузки, месяц – в план подготовки, год – под календарь соревнований, а жизнь – под спортивные цели.

Спортсменам, которые не вылезают из спортивных сборов, буквально! Спортсменам, которые неделями (а некоторые месяцами) не бывают дома. Спортсменам, которые не занимаются, кроме спортивной деятельности, никакой другой. Не отвлекаются, не расфокусируются, только занимают свое время своим спортом. Ну вы поняли, короче говоря.

Среди всех профи спортсменов, которые соревновались за рейтинговую «лицензию» я точно выделяюсь – и не имею в виду поединками, прической или экипировкой. Из разговоров с ними имею представление о том, как проходит их подготовка, сколько они тренируются, как планируют нагрузки и отдых, подходят к соревновательной форме, работают с психологами и другими специалистами, тренерами по «физике», тактике и еще бог знает какими, анализируют соперников и нарабатывают под них конкретные задачи, некоторые даже подбирает себе соответствующих спарринг-партнеров. Каждый из них работает по индивидуальной программе. Я ж не профессионал, абсолютно.

Случайный любитель в пятерке профессионалов. Тренировался, как и тренируюсь сейчас – в среднем 4-5 раз в неделю, за исключением нескольких (4-5) недельных / двухнедельных тренировочных сборов в течение года, тренируюсь и всегда тренировался по общей со всеми «программе» (делал то, что и все) без разбора «полетов» после соревнований, без планирования «полетов» перед соревнованиями или под конкретных соперников. На соревнования часто ездил истощен, из-за чего проблемно проводил 1-2 боя и возвращался домой ни с чем. Часто пренебрегал отдыхом или восстановительными процедурами, не обращал внимания на сон, довольно часто легкомысленно вел себя с питанием. Знание и понимание многих процессов, включая сгонку веса, ее содержанием и выхода после взвешивания, разминкой и растяжением мышц, как избегать травм или держать необходимый баланс воды в организме, и многое другое – получал в основном через собственный негативный опыт. Через анализ каждых проигранных соревнований или неудачных выступлений. Многое делал неправильно и тем не менее, продолжал делать, понемногу, понемногу совершенствуясь. Редко, когда мне удавалось что-то с первого раза. Еще реже мне что-то удавалось легко. Поэтому искренне не понимаю, когда кто-то называет меня талантливым.

Хотел бы я быть профессионалом? – Нет.

Можно было бы показывать лучший результат в течение минувших лет? – Да.

Могло все сложиться по-другому? – Нет.

Имеем, что имеем. А имеем Олимпийскую лицензию! Я счастливчик!

Под везением подразумеваю не только совпадение определенных обстоятельств, а и работу многих людей, которые приложили все усилия к тому, чтобы эта лицензия стала украинской, моей. Усилия и содействие, о которых мне даже неизвестно, но я точно знаю, что они были и еще будут. Лицензии в нашем каратэ не приобретаются единолично – только при совместных намерениях разных людей на разных позициях. Именно поэтому я везунчик, потому что вокруг меня есть такие люди!

Что бы я ни говорил, подразумевая собственный контекст, а не тот, который может показаться с первого взгляда, я вижу и умею быть благодарным! Просто я не играю в некоторые «игры», поэтому иногда кажусь непонятным».

В командном кумитэ на ЧЕ украинцы стали третьими.

Антон Кривенко
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Станислав Горуна

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