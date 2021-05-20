Горуна и Серегина вышли в финал чемпионата Европы

Станислава в финале ждет один из лучших каратистов в истории





Станислав Горуна, Анита Серегина

В хорватском Порече на чемпионате Европы украинцы Станислав Горуна (до 75 кг) и Анита Серегина (до 61 кг) вышли в финал.



Горуна по ходу турнира выиграл у нидерландца Тимоти Петерсена (3:0), люксембуржца Джордана Невеса (6:0), косовара Эльхами Шабани (7:0). В полуфинале украинец был сильнее хорвата Энеса Гарибовича (1:0). В финале Станислава ждет легендарный азербайджанский каратист Рафаэль Агаев.

Серегина по ходу турнира выиграла у немки Анны Миггу (3:2), гречанки Марии Столи (2:0), азербайджанки Фариды Абиевой (5:1). В полуфинале украинка победила соперницу из Франции. В финале Анита встретится с Йованой Прекович из Сербии.

Напомним, на чемпионате Европы без медали осталась лидер сборной Украины Анжелика Терлюга.