«Отстаньте от спортсменов с вашей е**ной политикой». Горуна выступил в поддержку Магучих
Горуна: «Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена»
Титулованный украинский каратист – о ситуации вокруг Магучих
11:54
Станислав Горуна / Фото - gettyimagesБронзовый призер Токио-2020, украинский каратист Станислав Горуна на своей странице в Facebook объяснил свои слова касательно ситуации с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпийских игр сфотографировалась с представительницей ОКР Марией Ласицкене, и подверглась критике на родине.
«Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который свалился на 19-летнюю Ярославу Магучих. Мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня. Что ж, задание выполнено. Теперь давайте попробуем поговорить нормально. Есть спорт как сфера функций государства, и есть спорт как деятельность атлетов и тренеров. Спорт для меня: спортзал, наработки технико-тактических задач, улучшение физических кондиций, подготовка и выезд на соревнования, тренировочные сборы, спарринги, питание, взвешивания, выступления, победы. Этому процессу я отдаю себя и свои силы».
«Уверен, что и у 19-летней Ярославы так же. Там нет места даже для существования политики, тем более, там нет умысла влиять политически, используя спортивную узнаваемость. Спорт как сфера функций государства – это государственные дела. Здесь не то, что есть место политике, это и есть политика. Это то, что работает вокруг непосредственной спортивной деятельности, то, что ее обеспечивает. Это имидж и престиж государства, это дело функционирования Министерства спорта и других профильных государственных и коммунальных структур и организаций. Это как международные отношения, так и внутренние отношения Минспорта с Федерациями. Это зарплаты, призовые и стипендии. Это деятельность целого госаппарата. Это плоскость, в которой я не работаю. Это не то, чем занимаюсь я, или Ярослава Магучих, или Олег Верняев, или любой другой действующий спортсмен. Не правда ли, Андрей Демчук?».
«Поздравления на пьедестале соперниц и соперников объятиями – это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционный проявление уважения. Я, собственно, это и подчеркивал, но большинство увидело лишь название «спорт вне политики» и начали трактовать по своим предпочтениям. Международная арена – это последствия сложной ежедневной работы атлета. Поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно, когда атлет представляет родное государство – он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетов, тренеров или функционеров. Церемония награждения спортсменов – это традиционный ритуал, во время которого происходит торжественная фиксация результатов соревнований. Есть писаные и неписаные правила поведения атлетов на подиуме».
«Ярослава Магучих все сделала так, как от нее ожидалось. Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена. Я осознаю всю сложность и горечь событий последних 8 лет. Я никоим образом не хотел приуменьшить жертву наших бойцов, наших героев, на благо и защиту Украины. Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашему государству».
Напомним, Магучих стала бронзовым призером Олимпийских игр. В финале прыжков в высоту в Токио-2020 выступили сразу три представительницы Украины.