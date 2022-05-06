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Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»

Бронза Олімпійських ігор має повернутися до її власника
Каратэ
17:47
Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
Станіслав Горуна / Фото - facebook.com/stanislav.horuna.3

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна продав свою медаль на благодійному аукціоні, проте в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» зізнався, що нагорода може вернутися до нього назад:

«Ще восени минулого року було прийняте рішення, що я готовий попрощатися з медаллю, якщо вона може послужити якимось добрим цілям. Шкода, звісно, що за таких обставин.

Тому, як тільки з’явилася пропозиція організувати такий аукціон, то я погодився. Чи задоволений я сумою? Дуже задоволений.

Стартова ціна була 10 тисяч доларів. Мені здавалося, що надто багато замахнулися, стільки за медаль просити. Думав, що це дуже багато. Але протягом тижня часу ставки почали підійматися, перебиватися. Всього було близько 70 ставок і остання була на суму 20 тисяч 500 доларів.

Я розумію яке значення ця медаль має для мене, через що мені довелося пройти, щоб її здобути. Це велика рідкість і вдача. Але сторонній людині… Не знаю, може той покупець в минулому також спортсмен. Знаю лише, що він з Японії. Медаль символічно повернеться назад в Японію.

Мені цікаво буде познайомитися з тією людиною і дізнатися про її мотиви. Пожертвувати 20 тисяч доларів – я вважаю, що це потужна сума. На підтримку іншого народу. Ми ж з Японією територіально віддалені, ментально і культурно також дуже різні. Але, тим не менш, народ Японії дуже нас підтримує. І не лише на словах, ми можемо бачити конкретні дії.

Була новина, що ця людина з Японії, вона хоче потримати медаль в себе до кінця війни. А потім запрошує мене в гості, щоб урочисто її повернути назад. І, відповідно, особисто познайомитися. Дуже приємно. Сподіваюся, що така нагода буде якомога швидше».

Нагадаємо, Олександр Усик попросив підтримати його благодійний фонд, що допомагає цивільним, котрі постраждали через війну.

Сергей Лукьяненко
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Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
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Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
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