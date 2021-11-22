Горуна сенсационно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021
Горуна: «Моя подготовка к чемпионату мира длилась всего две недели»
Титулованный каратист – о неудаче на планетарном форуме
22 ноября 11:23
Станислав Горуна / Фото - FacebookБронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна в Instagram рассказал о своей подготовке к чемпионату мира по карате, который накануне завершился в Дубае (ОАЭ).
«Я участвовал в «Танцах со звездами» последние два месяца. Моя подготовка к чемпионату мира длилась всего две недели – одну неделю дома и одну в тренировочном лагере в Египте. Поэтому результат ЧМ не оказался хорошим для меня».
Напомним, что Горуна вылетел из турнира после после поражения в первом раунде от представителя Нидерландов Тимоти Петерсона (0:2).