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Горуна: «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады, пока не приехал сюда»

Каратэ впервые появилось на Играх в Токио
Olympics Токио-2020
26 июля 16:08
Горуна: «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады, пока не приехал сюда»
Станислав Горуна / фото - WKF

9-кратный призер чемпионатов Европы Станислав Горуна поделился мыслями о включении каратэ в Олимпийскую программу Игр-2020 в Токио. Каратист также признался, что испытывает невероятные эмоции, находясь в Японии. Однако, в Париже, на Олимпиаде-2024, каратэ, скорее всего представлено не будет.

  «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады пока не приехал сюда.

Наверное, в первый и последний раз в жизни нам уделяют такое количество внимания.

Очень жаль, что молодые и талантливые каратисты не смогут ощутить эти невероятные чувства и попробовать себя на Олимпиаде (и в отборе на Игры: оглядываясь назад – это было невероятное испытание).

Но мы верим в это!»


Олимпийский турнир начнется  5 августа.

Отметим, что в 2021 году Станислав впервые завоевал золото континентального первенства.

Антон Кривенко
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