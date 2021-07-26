Горуна: «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады, пока не приехал сюда»

Станислав Горуна / фото - WKF

9-кратный призер чемпионатов Европы Станислав Горуна поделился мыслями о включении каратэ в Олимпийскую программу Игр-2020 в Токио. Каратист также признался, что испытывает невероятные эмоции, находясь в Японии. Однако, в Париже, на Олимпиаде-2024, каратэ, скорее всего представлено не будет.

Наверное, в первый и последний раз в жизни нам уделяют такое количество внимания.

Очень жаль, что молодые и талантливые каратисты не смогут ощутить эти невероятные чувства и попробовать себя на Олимпиаде (и в отборе на Игры: оглядываясь назад – это было невероятное испытание).

Но мы верим в это!»