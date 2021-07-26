Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио
Горуна: «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады, пока не приехал сюда»
Каратэ впервые появилось на Играх в Токио
26 июля 16:08
Станислав Горуна / фото - WKF
9-кратный призер чемпионатов Европы Станислав Горуна поделился мыслями о включении каратэ в Олимпийскую программу Игр-2020 в Токио. Каратист также признался, что испытывает невероятные эмоции, находясь в Японии. Однако, в Париже, на Олимпиаде-2024, каратэ, скорее всего представлено не будет.
«Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады пока не приехал сюда.
Наверное, в первый и последний раз в жизни нам уделяют такое количество внимания.
Очень жаль, что молодые и талантливые каратисты не смогут ощутить эти невероятные чувства и попробовать себя на Олимпиаде (и в отборе на Игры: оглядываясь назад – это было невероятное испытание).
Но мы верим в это!»
Олимпийский турнир начнется 5 августа.
Отметим, что в 2021 году Станислав впервые завоевал золото континентального первенства.
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